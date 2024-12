Der Aktienkurs des Kochboxenversenders Hellofresh geriet am Montag stark unter Druck und bildete das Schlusslicht im MDAX. Auslöser für den Kursrutsch waren Berichte über eine laufende Untersuchung des US-Arbeitsministeriums bezüglich der mutmaßlichen Beschäftigung minderjähriger Migranten in einer Produktionsanlage in Illinois. Die Vorwürfe beziehen sich auf mindestens sechs Teenager, die unter möglicherweise problematischen Bedingungen in einer Koch- und Verpackungseinrichtung gearbeitet haben sollen.

Analysten bleiben trotz Turbulenzen optimistisch

Trotz der aktuellen Kontroverse zeigen sich Marktbeobachter weiterhin zuversichtlich für die längerfristigen Aussichten des Unternehmens. Jefferies, eine renommierte Analystengruppe, gab bereits eine entlastende Einschätzung ab und sieht die derzeitigen Kursrückgänge als möglicherweise übertrieben an. Die Experten verweisen dabei auf die grundsätzlich solide Marktposition des Unternehmens und dessen etabliertes Geschäftsmodell im wachsenden Marktsegment der Kochboxen-Lieferungen.

