FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 70 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Autobauer durchlebten weltweit schwierige Zeiten und hätten wohl ein weiteres volatiles Jahr mit Gegenwind in verschiedenen Regionen vor sich, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Für Unruhe dürften die politischen Veränderungen in den USA, weitere Restrukturierungsankündigungen in Europa, die verhaltene Nachfrage auch außerhalb Chinas und die nachgebenden Verkaufspreise sorgen. Wer sich richtig positioniere, könne aber dennoch - relativ sowie absolut - deutliche Erträge aus seinem Brancheninvestment erzielen. So habe etwa die Renault-Aktie seit Jahresbeginn fast ein Fünftel an Wert gewonnen./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PAH0038