DJ Lufthansa Technik baut Standort in Portugal und schafft über 700 Stellen

DOW JONES--Lufthansa Technik investiert mehrere Millionen Euro in den Bau eines neuen Standorts in Portugal und schafft im Zuge dessen mehr als 700 neue Stellen. Damit erweitert die Wartungstochter des Lufthansa-Konzerns im Zuge ihrer Strategie ihre Kapazitäten für die Reparatur von Triebwerksteilen und Flugzeugkomponenten. Das neue Werk in Santa Maria da Feira, südlich von Porto, soll bis Ende 2027 fertiggestellt werden. Es ist der erste eigene Standort des Unternehmens in Portugal. Zur genauen Höhe der Investitionen machte Lufthansa Technik keine Angaben.

December 09, 2024 06:48 ET (11:48 GMT)

