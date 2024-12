Düsseldorf (ots) -Die globale Managementberatung Kearney baut ihr Geschäft mit in DACH basierten Private Equity Fonds weiter aus. Seit dem 1. Dezember verstärkt Teresa Schawe als Partnerin und Managing Director das Team im PE- und M&A Sektor in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Teresa Schawe freut sich sehr auf die neue Aufgabe: "Die Transformation der deutschen Wirtschaft bedarf tiefgreifender Beratungsexpertise in Industrien und führender funktionaler Expertise für Marktstrategien, Organisation & Transformation sowie Operations. Mich hat genau das gereizt: meinen Klienten künftig auch diese Plattform bieten zu können. Mir ist wichtig, nachhaltige Veränderungen zu schaffen."Die 42-jährige Schawe bringt über 18 Jahre Erfahrung im Bereich PE und M&A mit und hat in der Vergangenheit erfolgreich zahlreiche Transaktionen im Private Equity Sektor begleitet. Schawes Karriere begann im Investment Banking der UBS, gefolgt von Stationen bei KPMG und Strategy&, wo sie zuletzt als COO im Board für Europa tätig war.Dr. Andreas Stender, DACH Lead der Private Equity und Principal Investors Practice hebt hervor, dass das PE-Geschäft künftig eine noch größere Rolle spielen wird. Und zwar nicht nur fokussiert auf einzelne Teilbereiche, sondern mit einem holistischen Ansatz: Von der Pre-Deal-Phase über Value Creation bis hin zum Exit. "Teresa bringt eine einzigartige Kombination aus strategischem Denken und operativer Exzellenz mit. Ihre Fähigkeit, Kunden über den gesamten M&A Zyklus hinweg zu betreuen, wird uns helfen, unsere Position als führende Beratung im Private Equity Bereich weiter auszubauen."Damit unterstreicht Kearney einmal mehr die globale Unternehmensstrategie, das erfolgreiche Private Equity Geschäft in Kernmärkten noch weiter zu stärken."DACH ist dabei ein zentraler Markt, der in der Vergangenheit überproportional gewachsen ist und weiterhin großes Potenzial bietet", macht Dr. Marc Lakner, DACH-Geschäftsführer von Kearney deutlich. "Ich freue mich sehr, dass Teresa an Bord ist. Ihre umfangreiche Erfahrung und ihr tiefes Verständnis des Private Equity Marktes werden helfen, unsere Wachstumsziele zu erreichen und unseren Kunden noch bessere Lösungen anzubieten.Über KearneyKearney ist eine der führenden globalen Unternehmensberatungen. Seit nahezu 100 Jahren vertrauen uns Führungsetagen, Regierungsstellen und gemeinnützige Organisationen. Das Erfolgsrezept, um unseren Klienten zum Durchbruch zu verhelfen? Unsere Mitarbeiter:innen mit ihren individuellen Interessen und Stärken. Und unser Antrieb große Ideen nicht nur zu Papier zu bringen, sondern auch umzusetzen.www.de.kearney.comPressekontakt:Verena HerbDirector Marketing & Communications DACHA.T. Kearney GmbHDreischeibenhaus140211 DüsseldorfTel.: +49 175 2659 363verena.herb@kearney.comOriginal-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15196/5926622