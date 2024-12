© Foto: Panumas Nikhomkhai - Pexel

Gehts ab oder rauschts runter: Der Datenbankmanger-Spezialist MongoDB gibt in der Nacht Einblick in sein Zahlenwerk. Aber wie ist Marktstimmung?Daumen hoch oder runter: Was sagen die Anleger vor der Veröffenlichung der Zahlen von MongoDB? Denn in der Nacht zu Dientag öffnet der Datenbankmanger-Spezialist seine Geschäftsbücher. Das sind die Erwartungen Die aktuelle Meinung der Analysten zu MongoDB ist positiv, mit dem Konsensrating "Kaufen". 27 Analysten geben Kursziele von 375 bis 400 US-Dollar an. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei etwa 359 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt um die 344 US-Dollar. Im Detail liegen die erwarteten Schätzungen bei einem Gewinn von 0,69 …