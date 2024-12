Drei Monate nach Abschluss der Fusion hat die BarmeniaGothaer erstmals gemeinsame Zahlen präsentiert. Demnach kann der Versicherer seine Beitragseinnahmen im Jahr 2024 voraussichtlich um 6% auf rund 8,5 Mrd. steigern. Bis zum Jahr 2028 will das Unternehmen noch einmal kräftig weiterwachsen. Gerade mal etwas über ein Jahr ist es her, als die Barmenia und Gothaer Versicherungen - ebenfalls an einem Freitag - bekannt gegeben haben, dass sie einen Zusammenschluss planen. Ende letzter Woche standen die ...

