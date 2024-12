Neuer Pepe Coin: Wall Street Pepe explodiert auf 3,2 Millionen Dollar!

Der Vorverkauf von Wall Street Pepe ($WEPE) sorgt aktuell für Aufsehen am Kryptomarkt, da innerhalb einer Woche schon weit über 3,2 Millionen Dollar umgesetzt wurden. Mit einem solchen Start könnte $WEPE das erfolgreichste ICO in diesem Jahr werden und schnell zu einem Milliarden Dollar Coin aufsteigen. Wall Street Pepe ist ein Nachfolger von $PEPE, der darauf abzielt, auch Kleinanlegern eine Möglichkeit zu bieten, hohe Gewinne zu erzielen.

Die $WEPE-Army soll zukünftig selbst von Handelssignalen und Markteinblicken profitieren und sich nicht mehr von Walen abhängig machen, die den Markt manipulieren. Mit Wall Street Pepe könnten Kleinanleger schon bald selbst zu großen Krypto Walen gehören. Mit der Geschwindigkeit, mit der die $WEPE-Token im Presale verkauft werden, bleibt Interessenten nicht lange Zeit, wenn sie noch zum bestmöglichen Preis einsteigen wollen. In Kürze wird der Vorverkaufspreis von 0,000206 Dollar pro Token erhöht, sodass frühe Käufer schon einen ersten Buchgewinn mitnehmen können.

Meme Coins explodieren, Wall Street Pepe verfolgt eigene Mission

Der Bitcoin-Kurs weist seit seiner Korrektur auf 90.000 Dollar eine hohe Volatilität auf. Zwar haben die Bullen schnell wieder die 100.000 Dollar Marke zurückerobert, die Schwankungen bleiben aber massiv, sodass die weitere Richtung für die nächsten Tage schwer zu bestimmen ist. Aktuell notiert Bitcoin bei rund 98.000 Dollar.

In der Zwischenzeit musste der breitere Markt am Montag einen Rückgang von 1,7 % hinnehmen, wobei die gesamte Marktkapitalisierung auf 3,62 Billionen Dollar gesunken ist. Aber selbst angesichts dieses Einbruchs haben Meme Coins die Marke von 130 Milliarden Dollar am Sonntag überschritten, wobei viele Token immer noch solide Gewinne verzeichnen. Damit sind Meme Coins der am schnellsten wachsende Bereich am Kryptomarkt.

In nur einer Woche schoss Mog Coin ($MOG) um erstaunliche 62,9 % in die Höhe, PopCat ($POPCAT) stieg um 20,2 %, und Baby Doge Coin ($BABYDOGE) legte mit einem Plus von 147 % parabolisch zu.

(Baby Doge Kurs: BABYDOGE Live Price Chart, Market Cap & News Today | CoinGecko)

Die größte Erfolgsgeschichte unter all diesen Coins bleibt wohl der Aufstieg von Pepe ($PEPE) - dem Vorgänger von Wall Street Pepe. $PEPE ist in diesem Jahr erneut um über 1.700 % gestiegen und zieht damit weiterhin die Aufmerksamkeit der Trader auf sich.

Letzte Woche erreichte $PEPE eine Marktkapitalisierung von 10,8 Milliarden Dollar und verdrängte damit Uniswap ($UNI) mit 10,5 Milliarden Dollar von den Top 20 der Kryptowährungen, womit er der dritte Meme-Coin ist, der es in diese Liste schafft.

Doch während sich der Kryptomarkt eindeutig in einem Bullrun befindet, bleiben viele Kleinanleger immer noch auf der Strecke. Auch Berichte über Scams und Rug Pulls nehmen zu, worauf immer noch viele Neulinge hereinfallen und oft ihr gesamtes Kapital verlieren.

"Gen Z Trader Rugs $QUANT Token in Livestream For $30,000 Profit"



Schools, do we have policies in place for students who engage in possible fraudulent or unethical crypto activities? Should we? pic.twitter.com/AbmmDDqYol - Dagan Bernstein (@DaganBernstein) November 30, 2024

Da es noch viele Gelegenheiten gibt, die genutzt werden können, da der Bullenmarkt wahrscheinlich bis 2025 anhalten wird, ist es von entscheidender Bedeutung, die Branche von solchen Marktmanipulationen zu befreien. Noch wichtiger ist, dass der Schwerpunkt darauf liegt, die Waage zugunsten kleinerer Trader und nicht zugunsten der Wale zu kippen. Hier kommt Wall Street Pepe ins Spiel, mit seiner Mission, auch Kleinanlegern zu hohen Gewinnen zu verhelfen.

Bringt Wall Street Pepe die nächsten Krypto-Millionäre zum Vorschein?

Wall Street Pepe ist ein Projekt, dessen Entwickler genau wissen, was nötig ist, um im Kryptogeschäft groß rauszukommen und davon könnten $WEPE-Besitzer schon bald profitieren. Schon die Tatsache, dass in einer Woche über 3 Millionen Dollar umgesetzt wurden, macht deutlich, dass die Entwickler genug von Marketing verstehen, um den Coin explodieren zu lassen.

Durch die Beteiligung an $WEPE erhalten Kleinanleger Zugang zu exklusiven Signalen, Strategien und Alpha-Calls - die entwickelt wurden, um jeden Anleger die selben Chancen und Möglichkeiten zu bieten.

I can only show you $WEPE. You're the one that has to buy a bag. pic.twitter.com/trbEBRbPpC - Wall Street Pepe (@WEPEToken) December 8, 2024

Wie bereits erwähnt, schart Wall Street Pepe eine WEPE-Army um sich, um eine private Insidergruppe zu bilden, die das Potenzial hat, auch die großen Wale zu überlisten. Und diese Armee ist in nur sieben Tagen bereits beträchtlich gewachsen und hat bisher Tag für Tag fast 500.000 Dollar in den $WEPE-Vorverkauf investiert. $WEPE bietet erfahrenen Tradern auch die Möglichkeit, ihre Handelsstrategien in der Gruppe zu teilen und dafür Preise in Form von $WEPE-Token zu verdienen.

Kann $WEPE um das 1.800-fache steigen?

Beeindruckende 15 Milliarden $SWEPE sind bereits verkauft und es sieht so aus, als ob der Ausverkauf viel schneller vonstattengehen wird, als irgendjemand ursprünglich erwartet hat. Nicht nur die Nachfrage, sondern auch die Tatsache, dass $WEPE nicht nur ein weiterer Meme Coin mit Pepe-Thema ist - es ist ein Pepe mit einem Plan. Und das ist es, was $WEPE wirklich von ihren Vorgängern abhebt.

Investoren gehen davon aus, dass diese neue Version von Pepe die unglaublichen 1.800 % Renditen von $PEPE in diesem Jahr wiederholen oder sogar übertreffen wird - oder möglicherweise einen ähnlich starken 1.800x Anstieg hinlegt wie der Vorgänger. Tatsächlich sind die Prognosen für $WEPE immer optimistischer, da kein neuer Meme Coin im Vorverkauf so schnell so viel Kapital sammeln konnte. Ein konservatives Kursziel für den $WEPE-Kurs bis 2025 liegt bei 0,001306 Dollar, was einen Anstieg von 534,95 % gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde - aber das ist erst der Anfang. Hier sind weitere kühne Preisvorhersagen, die von Claybro, einem beliebten Krypto-Influencer, hervorgehoben werden:

Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Preisziele erreicht werden, ist unglaublich hoch, vor allem wenn man bedenkt, dass ein Großteil der $WEPE-Token von langfristigen Anlegern gehortet werden, die mit Staking auf den langfristigen Erfolg des Projekts wetten. Als der Vorverkauf letzte Woche startete, lag die Staking-Rendite bei erstaunlichen 1.506 % - hat sich aber inzwischen auf 170% angepasst, was zeigt, wie groß die Nachfrage nach diesem Projekt ist.

Wie man Wall Street Pepe kaufen kann

Um am Vorverkauf teilzunehmen, reicht es, auf der Website von Wall Street Pepe seine Wallet (z.B. Best Wallet) zu verbinden und $WEPE mit ETH oder USDT zu kaufen. Auch Bankkartenzahlungen werden akzeptiert.

Tipp: Wer die Best Wallet für den Kauf nutzt, erhält sofortigen Zugang zu allen wichtigen Details über Wall Street Pepe und bleibt auf dem Laufenden über die neuesten Projektnachrichten. Außerdem werden die $WEPE-Token in Ihrer Wallet erscheinen, bevor das offizielle Claim-Datum bekannt gegeben wird. Interessenten können die Best Wallet App von Google Play oder dem Apple App Store herunterladen und installieren. Wer sich der $WEPE Army anschließen möchte, sollte auch der Community auf X und Telegram beitreten, um keine News zu verpassen.

