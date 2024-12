Hamburg (ots) -Weihnachten steht vor der Tür - eine Zeit voller Freude, Geschenke und festlicher Stimmung, die jedoch für Autofahrer oft besondere Herausforderungen mit sich bringt. Gerade in dieser Jahreszeit wird das Auto für viele Menschen zum unverzichtbaren Begleiter, sei es für den Besuch bei der Familie über die Feiertage oder den anstehenden Winterurlaub. Auch für den Geschenk-Einkauf ist das eigene Fahrzeug ein wichtiger Helfer, wie die aktuelle Umfrage der Tankstellenkette HEM zum Thema "Auto packen für Weihnachten"[1] bestätigt: Fast jeder Vierte (24 Prozent) besorgt die Präsente für Weihnachten in den Geschäften vor Ort. Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten (63 Prozent) setzen hingegen auf eine Kombination aus Online-Bestellungen und dem Stöbern in Läden, um das ideale Geschenk für die Liebsten zu finden. 13 Prozent der Befragten bevorzugen eher das Shopping im Internet und erledigen die Vorbereitung auf die Bescherung lieber von zuhause aus. Für den Transport der Weihnachtsgeschenke nutzen 82 Prozent das eigene Auto.Mehr Platz für alles, was zählt: So reist der Weihnachtsbaum sicher mitFür mehr als jeden Dritten (38 Prozent) ist ausreichend Stauraum im Auto ein sehr wichtiger Faktor - besonders in der Winterzeit. Weitere 46 Prozent sehen es zwar als relevant an, allerdings auch als nicht ausschlaggebend für die Wahl ihres Fahrzeugs. Wenn der Platz im Auto einmal knapp wird, sind praktische Lösungen gefragt: 42 Prozent greifen auf Kühl- oder Klappboxen zurück, um Einkäufe oder Geschenke platzsparend zu verstauen. Spezielle Organizer für den Kofferraum, die durch zusätzliche Fächer Ordnung schaffen, gelten für 30 Prozent als ideale Lösung.Auch wenn zusätzliche Winterausrüstung wie Schneeketten, Decken oder Scheibenenteiser im Auto transportiert wird, gelingt es 51 Prozent der Autofahrer dennoch, genügend Platz für Einkäufe zu schaffen. Sicherheitsrelevantes Equipment wie Warnwesten oder Eiskratzer verstauen 20 Prozent der Befragten platzsparend im Handschuhfach, in der Türablage oder unter den Sitzen, um den Kofferraum für die typischen Besorgungen der Winterzeit freizuhalten.Auch für den Transport des Weihnachtsbaums spielt das Fahrzeug eine zentrale Rolle, schließlich schaffen sich 72 Prozent der Befragten einen Baum an. Bei 40 Prozent passt dieser problemlos ins Auto, 13 Prozent müssen unter anderem auf Anhänger zurückgreifen - so findet selbst die prächtigste Tanne ihren Weg ins weihnachtlich geschmückte Wohnzimmer.Gut gerüstet für die Winterreise: Packliste und SicherheitstippsSind die Feiertage vorüber, startet für manche die Reisezeit: 22 Prozent der Befragten nutzen die Wintermonate, um in den Urlaub zu fahren. Dabei stehen für 60 Prozent der Reisenden Winterkleidung für kalte und schneereiche Tage ganz oben auf der Packliste, gefolgt von persönlichen Dingen wie Büchern oder Kameras (55 Prozent) und ausreichend Snacks für die Tour (53 Prozent). 48 Prozent nehmen auch nachträglich noch Weihnachtsgeschenke für Familie und Freunde mit, die während des Urlaubs besucht werden.Essentiell bleibt für die meisten jedoch die Sicherheit - insbesondere bei langen Wintertouren mit dem Auto: 75 Prozent halten gute Winterreifen für unverzichtbar, um bei einem möglichen Schneeeinbruch oder Glatteis bestens vorbereitet zu sein. Doch auch der Komfort darf in der kalten Jahreszeit nicht zu kurz kommen: 64 Prozent legen Wert auf eine funktionierende Klimaanlage oder Heizung, die eine angenehme Wärme im Fahrzeug sicherstellt. Ein Drittel der Befragten (31 Prozent) bevorzugt zusätzlich eine beheizte Frontscheibe, um sich das mühsame Eiskratzen zu ersparen.Wer trotz all dieser Maßnahmen nicht genug aufwärmt, greift gerne zu einem heißen Getränk. Bei einem Tankstopp im Winter gehören für 70 Prozent Kaffee, Tee oder Kakao zu den unverzichtbaren Begleitern, um sich in der Kälte aufzuwärmen.[1]Basierend auf einer Marktforschungsumfrage zum Thema "Auto packen für Weihnachten", die von der Tankstellenkette HEM im November 2024 mit 1.657 Personen über 18 Jahren durchgeführt wurde.Pressekontakt:Unternehmenskontakt:Deutsche Tamoil GmbHAlsterufer 5, 20354 HamburgTel.: +49 40 524 744 142E-Mail: presse@tamoil.dePressekontakt:PUNKT PR GmbHJana WenzelVölckersstraße 44, 22765 HamburgTel.: 040 853760-11E-Mail: jana.wenzel.cc@punkt-pr.deOriginal-Content von: Deutsche Tamoil GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67955/5926639