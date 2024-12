Die Siemens Energy Aktie setzt ihren bemerkenswerten Aufwärtstrend an der Börse fort und verzeichnet eine außergewöhnliche Entwicklung seit dem Jahrestief. Im XETRA-Handel erreichte das Papier einen Kurs von 52,52 EUR, was einem Anstieg von 1,3 Prozent entspricht. Besonders beachtenswert ist die massive Kurserholung vom 52-Wochen-Tief bei 10,16 EUR, was einer Steigerung von mehr als 400 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen zeigt mit über 660.000 gehandelten Aktien ein lebhaftes Interesse der Anleger. Die positive Entwicklung wird durch verbesserte Quartalszahlen untermauert, bei denen der Konzern seinen Verlust deutlich reduzieren konnte.

Prognosen und Analysteneinschätzungen

Für das kommende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer positiven Gewinnentwicklung von 0,592 EUR je Aktie. Zudem wird erstmals seit längerer Zeit wieder eine Dividendenzahlung von 0,053 EUR in Aussicht gestellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 41,50 EUR, wobei die aktuelle Kursentwicklung diese Einschätzung bereits deutlich übertroffen hat.

