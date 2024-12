Dr. David Stachon, früher COO der Wefox Group und CEO bei u. a. der Dialog Versicherung AG, steigt im neuen Jahr bei Canada Life in Deutschland ein. Der Lebensversicherer will mit Stachon vor allem die Digitalisierung vorantreiben. Der Lebensversicherer Canada Life in Deutschland ernennt Dr. David Stachon zum Chief Operating Officer (COO), vorbehaltlich der behördlichen Zustimmung, so heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Unternehmens. Mit Sitz in Neu-Isenburg wird er die Entwicklungsstrategie ...

