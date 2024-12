NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 44,50 Euro auf "Buy" belassen. Dass sich die taiwanischen Wettbewerbshüter mehr Zeit für die Prüfung des Verkaufs von Foodpanda Taiwan an Uber Eats nähmen, habe angesichts vorheriger heimischer Presseberichte nicht überrascht, schrieb Analyst Giles Thorne am Montag. Eine Entscheidung sollte bis zum 21. März kommenden Jahres feststehen. Thorne ist weiter zuversichtlich, dass der Deal über die Bühne geht./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 07:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2024 / 07:29 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2E4K43