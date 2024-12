Nach dem Serienstart des Mercedes-Benz eActros 600 Ende November meldet der Hersteller nun die ersten Kundenauslieferungen. Bis Jahresende übergibt Mercedes-Benz Trucks rund 50 Einheiten des strombetriebenen Fernverkehrs-Lkw an Unternehmen in Deutschland. Dass erste Besteller den eActros 600 noch in diesem Jahr empfangen werden, hatte Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström beim Serienstart des E-Lkw in Wörth vor Kurzem angekündigt. Nun meldet das Unternehmen ...

