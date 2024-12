Keolis nimmt Solaris 46 Elektrobussen ab, um diese im hohen Norden inner- und außerstädtisch im Linienverkehr einzusetzen. Die Fahrzeuge sollen in zwei Phasen in die schwedische Region Dalarna geliefert werden: Die erste Tranche ist für 2025, die zweite für 2026 vereinbart. Die Bestellung umfasst nach Angaben von Solaris 19 Einheiten des elektrischen Standart-Solobusses Urbino 12 electric sowie 27 Einheiten des 15 Meter langen Urbino 15 LE electric. ...

