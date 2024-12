Regensburg (ots) -Am 6. Dezember fand in Regensburg das "Qingdao trifft Regensburg: Laoshan-Tee-Kulturseminar" statt. Die Veranstaltung wurde vom Informationsbüro der Stadtregierung von Qingdao gesponsert und von der Deutsch-Chinesischen Freundschafts- und Kulturaustauschgesellschaft Regensburg mitorganisiert. Ziel des Seminars war es, den Bewohnern Regensburgs die Teekultur der Partnerstadt Qingdao durch Vorträge, Tee-Vorführungen und Verkostungen näherzubringen.Frau Wang Hua, Präsidentin der Deutsch-Chinesischen Freundschafts- und Kulturaustauschgesellschaft Regensburg, erläuterte die Herkunft und Besonderheiten des Laoshan-Tees. Sie ging auf die geografischen Vorteile, den historischen Hintergrund, die Herstellungsmethoden und die gesundheitlichen Vorteile des Tees ein, darunter der hohe Gehalt an Aminosäuren, der milde Geschmack und das langanhaltende Aroma.Die Teilnehmer erlebten zudem eine Teezeremonie mit Frau Yanli, einer chinesischen Teekünstlerin, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt. Sie erklärte die einzigartigen Eigenschaften des Laoshan-Tees und demonstrierte den traditionellen Brühprozess. Die Gäste wurden eingeladen, den Tee mit allen Sinnen zu genießen - seine Farbe zu betrachten, sein Aroma zu riechen und seinen Geschmack zu erleben.Ergänzt wurde die Veranstaltung durch eine Fotoausstellung, die die malerischen Landschaften Qingdaos zeigte. Ein zusätzliches Video vermittelte den Gästen einen tieferen Einblick in die geografischen Besonderheiten, die Geschichte, die wirtschaftliche Entwicklung und die Kultur der Stadt Qingdao.Pressekontakt:Kontakt: Sun JingTel.: +86-532-85911619E-Mail: zhewen8112@163.comOriginal-Content von: Stadt Qingdao, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135190/5926887