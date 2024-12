ROUNDUP 2: Compugroup plant CVC-Einstieg und Börsenabschied - Kurssprung

KOBLENZ - Der schwächelnde Softwareanbieter Compugroup Medical will sich mit dem Großeinstieg des Finanzinvestors CVC stabiler aufstellen und Abschied von der Börse nehmen. Die Unternehmen schlossen eine Investorenvereinbarung, innerhalb derer CVC die Anteile übernehmen will, die nicht der Gesellschaftergruppe um die Familie des Unternehmensgründers Frank Gotthardt gehören. CVC will 22 Euro je Aktie bieten und verhalf dem in diesem Jahr schlecht gelaufenen Papier am Montag zu einem Kurssprung.

Hellofresh dementiert Kinderarbeitsvorwürfe - Zeitarbeitsfirma gekündigt

BERLIN - Der Kochboxenversender Hellofresh sieht sich mit Vorwürfen über mögliche Kinderarbeit in den USA konfrontiert. Das US-Arbeitsministerium ermittelt gegen das Unternehmen wegen des Vorwurfs der Beschäftigung von Teenagern in einer Koch- und Verpackungsanlage, wie der Sender ABC News vor dem Wochenende berichtete. Entscheidend ist aber wohl die Rolle einer Zeitarbeitsfirma. Das Arbeitsministerium bestätigte ABC News gegenüber Untersuchungen von Hellofresh und der Agentur. Hellofresh teilte auf Anfrage mit, die Vorwürfe gegen den ehemaligen Vertragspartner machten das Unternehmen betroffen. Hellofresh habe nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe die Zusammenarbeit mit der Zeitarbeitsagentur beendet.

ROUNDUP: Stabilus will geringere Dividende zahlen - Umsatz könnte wachsen

KOBLENZ - Der Automobilzulieferer Stabilus will im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2024/25 mindestens so viel umsetzen wie im alten Jahr. Die Profitabilität wird um das Vorjahresniveau herum erwartet. Insgesamt dürfte das Geschäftsumfeld angesichts der kriselnden Automobilwirtschaft Experten zufolge erst einmal schwierig bleiben. Die Aktie gab im Vormittagshandel rund ein Prozent nach.

ROUNDUP: Michael Grosse soll ab Juli 2025 Sartorius führen

GÖTTINGEN - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius hat für seinen scheidenden Unternehmenschef Joachim Kreuzburg einen Nachfolger gefunden. Ab dem kommenden Sommer soll Michael Grosse die Geschäfte des Unternehmens leiten. Der Aufsichtsrat hat den Manager mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, wie der Dax-Konzern nach Börsenschluss am Freitag in Göttingen mitteilte. Der derzeitige Konzernchef Kreuzburg hatte im Juli angekündigt, seinen bis November 2025 laufenden Vertrag nicht mehr verlängern zu wollen. Die Aktie gewann im frühen Montagshandel knapp ein Prozent.

ROUNDUP: Warnstreik bei VW - Tarifrunde unter lautem Protest

WOLFSBURG - Beifall für die IG-Metall-Spitze, "Buh"-Rufe in Richtung der Vorstandetage von Volkswagen: Begleitet von Warnstreiks und lautstarkem Protest hat bei VW die vierte Tarifrunde begonnen. In Werken des Autobauers legten Beschäftigte zeitweise die Arbeit nieder, Zehntausende kamen laut IG Metall zur zentralen Protestkundgebung direkt am Vorstandshochhaus. Mit deutlicher Verspätung begannen am Nachmittag in der Volkswagen Arena die Tarifgespräche. Sie könnten sich bis zum späten Abend hinziehen.



-ROUNDUP/IG-Metall-Chefin zu VW: Bin 'stinksauer und fassungslos' -'Wiwo': VW will weiteres Werk in China verkaufen

-BMW-Chef hält Neuwagen-Klimaziel 2025 für erreichbar

-Umfrage: Windbranche blickt optimistisch in die Zukunft -Sammelklage für Facebook-Nutzer nach Datenvorfall

-'In Hamburg spielt die Musik' - Reeder Maersk will ausbauen -ROUNDUP: Stahlgipfel bei Kanzler Scholz

-IG Metall kritisiert 'Führungschaos' bei Thyssenkrupp -ROUNDUP: Heidelberger Druckmaschinen streicht 450 Stellen in Wiesloch-Walldorf -Cum-Ex-Aufklärer wegen Wirtschaftsspionage vor Gericht in der Schweiz -ROUNDUP 2: Proteste von Umweltschützern zu Beginn einer Gas-Konferenz -Anlegerschützer: Dax-Aufsichtsräte bekommen mehr Geld -Lufthansa Technik investiert in Portugal

-Bahn ändert Regeln zum Kauf von Sparpreistickets

-Bahn-Güterverkehrstochter muss deutlich mehr Stellen abbauen°

