DJ Kukies "beruhigt" über Marktreaktion auf Krise in Frankreich

Von Andreas Kißler

DOW JONES--Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) ist nach eigenen Aussagen "beruhigt" über die bisherige Reaktion der Märkte auf den Sturz der Regierung in Frankreich. "Wir sehen, dass die Märkte sehr ruhig reagieren. Frankreich hatte eine recht große Auktion von Staatsanleihen, die erfolgreich verlaufen ist", sagte Kukies bei einem Statement vor einer Sitzung der Euro-Finanzminister in Brüssel. "Die französischen Staatsanleihen handeln in den Märkten in sehr ruhigem und konstruktivem Fahrwasser. Von daher ... sind wir da beruhigt", betonte der Bundesfinanzminister.

"Die französische Volkswirtschaft wächst gut, wächst sogar stärker als die deutsche Volkswirtschaft, und die Märkte haben sehr konstruktiv reagiert auf die Ereignisse der letzten Woche", konstatierte Kukies. Frankreich habe sogar viele Milliarden in neu emittierte französische Staatsanleihen investiert. "Von daher sehen wir das als ein sehr konstruktives Signal der Märkte für die französischen Staatsschulden." Kukies betonte, er sei sehr eng in Kontakt mit seinem französischen Amtskollegen Antoine Armand und habe seit meinem Amtsantritt schon mehrfach mit ihm gesprochen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2024 09:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.