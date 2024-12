Neue Daten bringen rekordverdächtige, von der Regierung veranlasste Internetabschaltungen, einen Anstieg des schädlichen Datenverkehrs und Cyberangriffe auf die Gaming- und Glücksspielindustrie ans Licht

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, veröffentlichte heute die fünfte Ausgabe seines jährlich erscheinenden Berichts Year in Review, in dem globale Internet-Erkenntnisse und Sicherheitstrends des Jahres 2024 untersucht werden, begleitet von einem tieferen Einblick in die beliebtesten Internetdienste.

Das Internet ist der Eckpfeiler der globalen Vernetzung und bietet Zugang zu wichtigen Informationen und Diensten, die unser tägliches Leben bestimmen. Diese Abhängigkeit vom Internet hat es zum Rückgrat der heutigen Gesellschaft gemacht sei es, um Ersthelfern bei der Lebensrettung zu helfen, Gemeinschaften den Kontakt zu gewählten Vertretern und die Registrierung zur Wahl zu ermöglichen oder die globale digitale Wirtschaft zu unterstützen. Cloudflares "Year in Review 2024" hebt hervor, wie der weltweite Datenverkehr mit der zunehmenden Vernetzung von Menschen und Geräten jedes Jahr stark ansteigt (ein Plus von 17 im Jahresvergleich) und neue Trends entstehen lässt, die unsere globale Abhängigkeit von den Fähigkeiten des Internets verdeutlichen.

"Wir sind fast ständig auf das Internet angewiesen, doch viele sehen es immer noch nur als eine Ansammlung von Webseiten. Dabei ist das Internet überall und durchdringt fast alle täglichen Aktivitäten des modernen Lebens wie wir in den sozialen Medien interagieren und uns vernetzen, unsere intelligenten Kühlschränke und Staubsauger nutzen, über Mitfahr-Apps von einem Ort zum anderen gelangen, uns mit unseren Banken verbinden und vieles mehr", sagte Matthew Prince, CEO und Mitgründer von Cloudflare. "All diese Interaktionen, die wir oft als selbstverständlich ansehen, sind im Hintergrund auf die eine oder andere Weise mit dem Internet verbunden und ein großer Teil davon läuft jede Sekunde eines jeden Tages über das Netzwerk von Cloudflare. Als eines der größten der Welt bietet Cloudflares globales Netzwerk einen unvergleichlichen Überblick über die Nutzung sowie die allgemeine Qualität und Konnektivität im gesamten Web."

Mit seinem Bericht "Year in Review" möchte Cloudflare wichtige Daten über die sich verändernde Internetlandschaft weitergeben, um die Online-Welt informierter, resilienter und sicherer zu machen. Einige der größten Highlights des Jahres 2024 sind:

Beliebtester Internetdienst: Google belegte das dritte Jahr in Folge den ersten Platz, gefolgt von Facebook (Platz 2), Apple (Platz 3) und TikTok (Platz 4) unverändert gegenüber 2023. Allerdings schaffte es WhatsApp zum ersten Mal in die Top Ten der beliebtesten Dienste weltweit.

Google belegte das dritte Jahr in Folge den ersten Platz, gefolgt von Facebook (Platz 2), Apple (Platz 3) und TikTok (Platz 4) unverändert gegenüber 2023. Allerdings schaffte es WhatsApp zum ersten Mal in die Top Ten der beliebtesten Dienste weltweit. Beliebtester Dienst für generative KI: Codeium, Claude und CoPilot sind neu in die Top Ten der beliebtesten generativen KI-Dienste aufgestiegen (Platz 3, 5 bzw. 7), während OpenAI seine Spitzenposition zum zweiten Mal in Folge verteidigte.

Codeium, Claude und CoPilot sind neu in die Top Ten der beliebtesten generativen KI-Dienste aufgestiegen (Platz 3, 5 bzw. 7), während OpenAI seine Spitzenposition zum zweiten Mal in Folge verteidigte. Beliebteste Gaming-Dienste: Gaming-Konsumenten brachten Steam erstmals unter die fünf beliebtesten Dienste, während Minecraft in diesem Jahr in die Top Ten aufstieg. Gleichzeitig belegte Roblox zum vierten Mal in Folge den ersten Platz.

Gaming-Konsumenten brachten Steam erstmals unter die fünf beliebtesten Dienste, während Minecraft in diesem Jahr in die Top Ten aufstieg. Gleichzeitig belegte Roblox zum vierten Mal in Folge den ersten Platz. Die am häufigsten angegriffene Branche: Weltweit wurde die Gaming- und Glücksspielbranche zum Hauptziel für Bedrohungsakteure und überholte damit den Finanzsektor, der 2023 die am meisten angegriffene Kategorie war. Die Bedrohungen nahmen insbesondere in den Wochen vor dem Super Bowl in den Vereinigten Staaten stark zu.

Weltweit wurde die Gaming- und Glücksspielbranche zum Hauptziel für Bedrohungsakteure und überholte damit den Finanzsektor, der 2023 die am meisten angegriffene Kategorie war. Die Bedrohungen nahmen insbesondere in den Wochen vor dem Super Bowl in den Vereinigten Staaten stark zu. Beobachtete Internetausfälle: Mehr als die Hälfte aller weltweiten Internetausfälle waren das Ergebnis von staatlich angeordneten Abschaltungen oft als Reaktion auf Proteste, zivile Unruhen oder sogar um Betrug bei Prüfungen zu verhindern und betrafen u. a. Länder wie Mosambik, Irak, Syrien, Bangladesch, Senegal und Pakistan.

Mehr als die Hälfte aller weltweiten Internetausfälle waren das Ergebnis von staatlich angeordneten Abschaltungen oft als Reaktion auf Proteste, zivile Unruhen oder sogar um Betrug bei Prüfungen zu verhindern und betrafen u. a. Länder wie Mosambik, Irak, Syrien, Bangladesch, Senegal und Pakistan. Schädlicher Datenverkehr: Das Internet ist im vergangenen Jahr nicht wesentlich gefährlicher geworden, zumal etwa 6,5 des weltweiten Datenverkehrs als potenziell schädlich eingestuft und abgewehrt wurden ein nur geringfügiger Anstieg gegenüber 2023.

Das Internet ist im vergangenen Jahr nicht wesentlich gefährlicher geworden, zumal etwa 6,5 des weltweiten Datenverkehrs als potenziell schädlich eingestuft und abgewehrt wurden ein nur geringfügiger Anstieg gegenüber 2023. Die aggressivsten KI-Bots: KI-Bots und -Crawler sind wegen ihres unersättlichen Konsums von Content in die Schlagzeilen geraten. Doch während Bytespider (ByteDance) und ClaudeBot (Anthropic) am aktivsten waren, ging ihr Gesamtverkehr im Laufe des Jahres allmählich zurück.

"Cloudflare Radar wurde 2020 gestartet, als wir die drastischen Auswirkungen der Pandemie auf unsere Internetnutzung erlebten und erkannten, wie wichtig es ist, diese Einblicke für alle zugänglich zu machen", sagte David Belson, Head of Data Insight bei Cloudflare. "Unser Year in Review ist Teil der Zusage von Radar, die Daten von Cloudflare zu demokratisieren und allen die Möglichkeit zu bieten, Internet-Trends und -Muster mit nur wenigen Klicks zu erkunden."

Diese Daten kommen von Cloudflare Radar, ein kostenloses Tool, mit dem jeder globale Trends und Erkenntnisse über das gesamte Internet erhalten kann. Radar basiert auf Daten des globalen Netzwerks von Cloudflare (eines der weltweit größten, das über 330 Städte in mehr als 120 Ländern umfasst), und aggregierten und anonymisierten Daten des öffentlichen 1.1.1.1 DNS Resolver von Cloudflare, der weithin als schnelle und private Möglichkeit zum Surfen im Internet genutzt wird.

Weitere Informationen über Cloudflares Year in Review finden Sie unter den nachfolgenden Ressourcen:

Blog: Cloudflare 2024 Year in Review

Blog: Most Popular Internet Services 2024

2024 Year in Review Microsite

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen zu den aktuellen Internet-Trends und Erkenntnissen finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

