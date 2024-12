Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG



09.12.2024 / 16:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD



Unternehmen: Shelly Group AD

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.12.2024

Kursziel: 49,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Preview: Erfolgreiche Black Friday-Woche lässt Guidance konservativ erscheinen



Die Shelly Group hat vergangenen Freitag über den starken Verlauf des Black Friday-Events berichtet, das Umsatzzuwächse im oberen zweistelligen Prozentbereich aufwies. Die Unternehmensprognose für das Gesamtjahr dürfte nach den starken Ergebnissen somit erneut übertroffen werden.

[Tabelle]



Übertreffen der Guidance wird zunehmend wahrscheinlicher: Die Black Week (Black Friday bis Cyber Monday) hat im Consumer Electronics-Segment eine traditionell sehr hohe Bedeutung, was sich auch in den vergangenen Jahren bei Shelly widerspiegelte. So war das Schlussquartal in den letzten Jahren jeweils für über 35% des Umsatzes im Gesamtjahr verantwortlich, im vierten Quartal 2023 sogar für über 40%. In diesem Jahr konnte Shelly allein in der Black Week über alle Verkaufskanäle hinweg (Onlineshop, Amazon sowie zahlreiche B2B-Partner) ein Absatzplus von mehr als 80% yoy auf rund 2 Mio. Geräte sowie ein Umsatzwachstum von 65% yoy erreichen. Damit erzielte das Smart-Home-Unternehmen einen Erlös von 24,0 Mio. EUR (Vorjahr: 14,5 Mio. EUR) und somit bereits mehr als die Hälfte des von uns prognostizierten Q4-Erlöses. Dadurch sehen wir weiteren Rückenwind für unsere Prognose, dass die Management-Guidance auch in diesem Jahr übertroffen wird. Hierzu ist im vierten Quartal ein Wachstum von 44,5% im Vergleich zu Q4/23 notwendig.

Einsteigermodelle besonders beliebt: Sowohl die Aussagen des Managements als auch der geringere Durchschnittspreis pro verkauftem Gerät deuten auf ein überdurchschnittliches Wachstum der Einsteigerprodukte (PlugIn-Stecker, Mini-Switches, Glühbirnen etc.) hin. Diese Entwicklung sehen wir sehr positiv, da diese Produkte oftmals den Zugang zum Shelly-Ökosystem ermöglichen und mit einer durchschnittlichen Wiederkaufsrate von knapp zwei Geräten jährlich den Grundstein für zukünftiges Wachstum legen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich Neukunden im Anschluss an die Einsteigergeräte für hochpreisige Produkte wie Türschlösser, Thermostate und Wall-Displays entscheiden.



Fazit: Nachdem die 9M-Zahlen mit einem Umsatzzuwachs von 47,2% yoy bereits einen hervorragenden Verlauf des diesjährigen Geschäftsjahres zeigten, ist die Dynamik zur besonders wichtigen Black Week nochmals gestiegen. Damit sollte die Guidance sowohl auf der Top Line als auch der Bottom Line u.E. übertroffen werden. Entsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 49,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31511.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2047317 09.12.2024 CET/CEST



°