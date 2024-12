Bonn (ots) -Nach über 13 Jahren Bürgerkrieg steht Syrien vor einer ungewissen Zukunft. In weiten Teilen des Landes ist die Infrastruktur fast vollständig zerstört. Knapp die Hälfte der Bevölkerung wurde vertrieben. Das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" ruft alle Parteien dazu auf, humanitäre Zugänge und Hilfsmaßnahmen zu ermöglichen. "Die Nachricht über die aktuellen Entwicklungen ist eine Erleichterung für viele Syrerinnen und Syrer, für die ein dunkles Kapitel nun endet," sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft". "Dennoch ist es gerade jetzt entscheidend, dass die Bevölkerung im Land sowie Rückkehrer:innen aus benachbarten Ländern jede Hilfe bekommen, die notwendig ist. Der lange Weg zurück in eine hoffentlich friedliche Normalität hat gerade erst begonnen, die Zukunft weiter ungewiss."Ein zerstückeltes Land steht vor dem UmbruchSyrien ist durch die Beteiligung vieler Konfliktparteien in unterschiedlich kontrollierte Landesteile zerfallen. Aufgrund der unklaren Sicherheitslage bewerten Hilfsorganisationen die Situation täglich, um den sicheren Zugang zu Hilfe zu gewährleisten. Viele Organisationen im Bündnis unterstützen die Bevölkerung seit Beginn des Bürgerkriegs im Land sowie in benachbarten Ländern, in denen Millionen von vertriebenen Menschen Schutz suchen. Das Medikamentenhilfswerk action medeor hat gemeinsam mit Partnern medizinische Notfallteams eingerichtet und eine Hilfslieferung mit Medikamenten, Schmerzmitteln und Verbandsmaterial auf den Weg gebracht. Im Nordwesten des Landes wird ein Medikamentenlager aufgebaut, um die langfristig stabile Versorgung mit medizinischer Hilfe zu sichern. Die Organisationen Malteser Hilfsdienst und World Vision betreiben weiterhin Gesundheitseinrichtungen im ganzen Land.Nothilfe wird auch in Erdbebenregionen fortgesetztNeben den Folgen des Bürgerkriegs leiden die Menschen im Nordwesten des Landes auch unter den Nachwirkungen des schweren Erdbebens von Februar 2023. In der Region rund um die Stadt Aleppo versorgt das Hammer Forum Binnenvertriebene mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und medizinischem Material. Weitere Organisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" stehen mit Partnern in Kontakt und planen, ihre Hilfsaktivitäten fortzusetzen oder auszuweiten.Mehr über die Hilfe unserer Bündnisorganisationen erfahren Sie hier. (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/hilfseinsaetze/fluechtlinge-syrien-und-nachbarlaender/)"Aktion Deutschland Hilft", Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, bittet um Spenden für Geflüchtete in Syrien und den Nachbarländern.Spenden-Stichwort: "Nothilfe Syrien"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.dewww.aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50116/5926986