Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Kukies: Deutscher Beitrag steht auch für 2025

Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) hat betont, dass der deutsche Beitrag der bilateralen Unterstützung der Ukraine trotz der anstehenden vorläufigen Haushaltsführung auch für 2025 stehe. "Natürlich werden wir darüber sprechen, was Deutschland beiträgt", sagte Kukies vor Beratungen der Euro-Finanzminister in Brüssel. "Ich kann dazu sagen, dass der Beitrag der bilateralen Unterstützung der Ukraine ... auch für 2025 steht, gesichert ist und auch in der vorläufigen Haushaltsführung gewährleistet wird", sagte der Finanzminister. Der deutsche Beitrag sei "in voller Höhe gesichert", erklärte Kukies.

Roth bringt Ukraine-Deal mit Trump ins Gespräch

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), hat mit Blick auf jüngste Interview-Äußerungen des nächsten US-Präsidenten Donald Trump einen EU-Deal zur Unterstützung der Ukraine vorgeschlagen. "Trumps Interview liefert einen Vorgeschmack auf den erratischen Politikstil der kommenden Trump-Administration. Statt klarer Aussagen bleibt der designierte US-Präsident im Vagen", sagte Roth der Rheinischen Post. Weder bei der weiteren militärischen Unterstützung der Ukraine noch beim Verbleib der USA in der Nato liefere Trump eine verbindliche Aussage. "Europa sollte strategisch endlich in die Offensive gehen und Trump einen Deal vorschlagen: Die EU und europäische Staaten übernehmen vollständig die Finanzierung der Ukraine", schlug der SPD-Politiker vor. "Militärisches Gerät, über das die europäischen Staaten noch nicht verfügen, werden von den USA für die Ukraine gekauft", sagte Roth.

December 09, 2024

