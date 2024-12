München (ots) -KONKLAVE wurde sechsfach für die Golden Globe Awards nominiert:- Best Motion Picture - Drama- Best Director - Motion Picture: Edward Berger- Best Screenplay - Motion Picture: Peter Straughan- Best Original Score - Motion Picture: Volker Bertelmann- Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Drama: Ralph Fiennes- Best Performance by an Actress in a Supporting Role: Isabella RosselliniIsabella Rossellini wurde am Samstagabend im Rahmen der Verleihung der European Film Awards in Luzern bereits mit dem European Achievement in World Cinema Award ausgezeichnet.Die 82. Verleihung der Golden Globe Awards soll am 5. Januar 2025 stattfinden.Mit KONKLAVE hat Erfolgsregisseur Edward Berger einen bildgewaltigen und atmosphärisch dichten Thriller inszeniert, der sich einem der ältesten und geheimnisumwobensten Rituale widmet: Der Wahl eines neuen Papstes. Der Film hatte am 21. November seinen deutschen Kinostart und läuft seither sehr erfolgreich im Kino.Zum Film: Der Papst ist unerwartet verstorben. Kardinal Lawrence (Ralph Fiennes) ist mit der schwierigen Aufgabe betraut, die Wahl des neuen Papstes zu leiten. Mächtige Kardinäle aus aller Welt reisen für das Konklave nach Rom. Als sich die Türen zur Sixtinischen Kapelle schließen, entbrennt ein Spiel um Macht. Kardinal Lawrence findet sich im Zentrum von Intrigen und Korruption wieder und kommt einem Geheimnis auf die Spur, das die Grundfeste seines Glaubens erschüttern könnte. All das, während Millionen von Menschen darauf warten, dass weißer Rauch dem Schornstein der Kapelle entsteigt...Das herausragende Ensemble wird vom Oscar®-nominierten britischen Schauspielstar Ralph Fiennes ("Grand Budapest Hotel", "Schindlers Liste", "Der englische Patient") angeführt, der in der Hauptrolle des Kardinal Lawrence brilliert. In weiteren Rollen sind u.a. der Oscar®-nominierte Stanley Tucci ("In meinem Himmel", "Die Tribute von Panem"), John Lithgow ("The Crown", "Killers of the Flower Moon") und Isabella Rossellini ("Blue Velvet", "La Chimera") zu sehen.Pressekontakt:Print/Radio/TV:JUST PUBLICITYAnja Oster, Linda Heckel und Theresa EichfelderTelefon: 030 / 26 39 59 59 0E-Mail: team@just-publicity.comOnline-PR:JUST PUBLICITY ONLINENina SchattkowskyTelefon: 030-12 08 74 850E-Mail: info@just-publicity-online.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5927030