Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung 43 Im Zeitraum vom 2. Dezember 2024 bis einschließlich 6. Dezember 2024 wurden insgesamt 499,761 Aktien der Daimler Truck Holding AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Daimler Truck Holding AG erworben, welches gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052, am 1. August 2023 hinsichtlich des Beginnes des Aktienrückkaufs und am 16. September 2024 hinsichtlich des Beginnes der 2. Tranche bekanntgemacht wurde. Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: Datum Anzahl Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code) 02. Dezember 2024 100.000 36,0640 3.606.400,00 XETRA 03. Dezember 2024 99.761 35,9821 3.589.610,28 XETRA 04. Dezember 2024 100.000 36,5839 3.658.390,00 XETRA 05. Dezember 2024 100.000 36,9812 3.698.120,00 XETRA 06. Dezember 2024 100.000 36,9480 3.694.800,00 XETRA Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. August 2023 bis einschließlich 6. Dezember 2024 erworbenen Aktien beläuft sich auf 39.770.823 Aktien. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswevseite verfügbar unter: https:// www.daimlertruck.com/ investoren/aktie/ aktienrueckkauf/ aktienrueckkaufprogramm- 2023. Der Erwerb der Aktien der Daimler Truck Holding AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Daimler Truck Holding AG beauftragtes Kreditinstitut. Leinfelden-Echterdingen, 9. Dezember 2024 Daimler Truck Holding AG Der Vorstand





