Ethereum News: Layer-2 Base explodiert - neuer Meilenstein für Skalierung

Während eine marktbreite Korrektur den digitalen Währungsmarkt trifft und insbesondere Altcoins heute abwerten, steigt die Marktdominanz von Bitcoin wieder an. Dennoch hält sich auch Ethereum vergleichsweise gut. Auf Wochensicht liegen die Gewinne von Ethereum sogar über der Bitcoin-Performance. Nun zeigen neuste On-Chain-Daten weiterhin eine intakte Skalierung, die von der führenden L2 Base vorangetrieben wird. Neue Meilensteine für die Skalierung könnten mittelfristig eben auch die Bewertung von ETH erhöhen.

Base auf Allzeithoch: Layer-2-Adoption schreitet voran

Die Layer-2-Lösung Base verzeichnete im letzten Monat nämlich einen sprunghaften Anstieg aktiver Adressen und erreichte ein neues Allzeithoch von 2,4 Millionen, was einem Anstieg von 145 Prozent entspricht. Diese Aktivität wird vor allem durch DeFi-Anwendungen und Token-Transfers angetrieben, so die. Analysten. Die Zunahme aktiver Adressen deutet nun also auf eine wachsende Nutzerbasis hin, die Base als kostengünstige und effiziente Alternative für Blockchain-Transaktionen nutzt. Die von Coinbase entwickelte L2 hat sich schnell zum Marktführer avanciert. Insbesondere DeFi-Protokolle profitieren von den reduzierten Gebühren und der hohen Geschwindigkeit, wodurch mehr Nutzer ihre Assets auf der Plattform bewegen. Dieser Trend unterstreicht das Potenzial von Layer-2-Lösungen, Ethereum zu skalieren und gleichzeitig die Netzwerküberlastung zu reduzieren.

Big Spike in Active Addresses on @base



New ATH 2.4M - up 145% this month!



DeFi usage and Token Transfers account for the majority of this activity next post pic.twitter.com/SMmnWS0POX - growthepie.xyz (@growthepie_eth) December 9, 2024

Im vergangenen Monat wurden über 350.000 neue Smart Contracts auf Layer-2-Netzwerken bereitgestellt, begleitet von einer wachsenden Aktivität auf der Ethereum-Mainnet. Diese Zahl reflektiert die zunehmende Bedeutung von Layer-2-Lösungen, die Entwickler für schnellere und günstigere Implementierungen bevorzugen. Millionen einzigartiger Wallets interagieren wöchentlich mit Ethereum und seinen Skalierungslösungen, was die Attraktivität dieser Technologie untermauert.

We have categorized Billions of Transactions



There were over 350k contracts deployed to Layer 2s last month with even more on Ethereum Mainnet



With Millions of unique wallets using Ethereum and it's Layer 2s every week it's hard not to be bullish pic.twitter.com/qfP7XBqRH8 - growthepie.xyz (@growthepie_eth) December 8, 2024

Krypto-Tipp: WEPE über 3,3 Mio. $ - Preis steigt in drei Tagen

Abseits etablierter Top-20-Kryptowährungen setzen Anleger zunehmend auf neue Projekte und vielversprechende Presales. Hierbei rückt Wall Street Pepe (WEPE) in den Fokus. Dabei handelt es sich um einen Meme-Coin, der mit originellen Ansätzen den Markt zum Jahresende 2024 begeistert. Innerhalb kürzester Zeit hat WEPE Millionen von US-Dollar in seinem Presale gesammelt und eine stetig wachsende Community aufgebaut. Mit einer gelungenen Kombination aus humorvollem Branding und praktischem Nutzen positioniert sich WEPE als eine einzigartige Verbindung zwischen traditionellem Trading und der Krypto-Community. Die namensgebende Figur "Wepe" symbolisiert dabei strategisches Denken und dient als Verbindung zwischen bewährten Trading-Prinzipien und dem Marktsegment der Meme-Coins.

Das Projekt richtet sich gezielt an kleinere Investoren, die oft von dominanten Marktteilnehmern verdrängt werden. Krypto-Wale und Smart Money haben eklatante Vorteile gegenüber privaten Tradern.

WEPE möchte diesen Akteuren Zugang zu exklusiven Informationen und Tools ermöglichen, um im Markt erfolgreich zu navigieren. Wöchentliche Updates, Handelssignale und eine Plattform für den strategischen Austausch stärken die Gemeinschaft. Zudem bietet WEPE ein innovatives Belohnungssystem, das erfolgreiche Trades honoriert. Nutzer können über wöchentliche Prämien und ein dynamisches Staking-Programm, das langfristiges Engagement fördert, profitieren.

Die strategische Verteilung von WEPE-Token ist ein zentraler Bestandteil des Projekts. Mit einem Gesamtangebot von 200 Milliarden Tokens fließen 20 Prozent in den Presale, während 12 Prozent für Staking-Belohnungen reserviert sind. Ein bedeutender Anteil von 38 Prozent wird für Marketingmaßnahmen verwendet, um das Wachstum der Community zu fördern. Darüber hinaus sichern 15 Prozent die Liquidität, und ein weiterer gleich großer Anteil wird als Trading-Rewards eingesetzt.

Aktuell bietet WEPE ein Staking-Programm mit mehr als 170 Prozent APY. Die Belohnungen sind über drei Jahre verteilt und an die Ethereum-Blockchain gekoppelt. Anleger können WEPE direkt über die Projektwebsite erwerben, wobei ETH, USDT und Kreditkarten akzeptiert werden. Bereits in zwei Tagen steigt der Preis - wer also den nächsten großen Meme-Coin nach PEPE und PEPU sucht, könnte bei WEPE fündig werden.

