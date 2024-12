Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland spendete am vergangenen Samstag 250.000 Euro bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala in Berlin. Damit fördert der Lebensmitteleinzelhändler Chancengerechtigkeit sowie Projekte zur Unterstützung in Not geratener Kinder und Familien in Deutschland und weltweit.Wie die Summe zusammengekommen ist, zeigten die ZDF-Kinderreporter in der Gala anhand eines Einspielers: In der Hauptverwaltung der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG in Bad Wimpfen sucht das Reportermädchen nach den Bio-Herzchennudeln Tricolore der Eigenmarke "Combino". Fündig wird sie in der Küche, wo die Pasta mit Herz entwickelt, getestet und probiert wurde. Durch den Kauf der Nudeln unterstützten Lidl-Kunden im Oktober die Spendenaktion, da pro Packung 50 Cent an die Kinderhilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" gingen."Die Chancen von Kindern liegen uns besonders am Herzen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden 250.000 Euro überreichen können. Damit möchten wir einen Beitrag für die Gesellschaft leisten", sagt Friedrich Fuchs, Geschäftsleitungsvorsitzender der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Bereits seit 2007 ist die jährliche Spendenaktion zugunsten "Ein Herz für Kinder" ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements von Lidl. Die Hilfsorganisation setzt sich unter anderem für brotZeit e.V. ein, den auch Lidl seit 15 Jahren mit einem ausgewogenen Frühstück für Schulkinder unterstützt. Darüber hinaus fördert "Ein Herz für Kinder" beispielsweise das Projekt "Die Chancenstiftung" mit kostenlosen 12-monatigen Nachhilfestipendien für Kinder mit Förderbedarf.Weitere Informationen zum gesellschaftlichen Engagement von Lidl finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/gut-fuer-die-menschen/fair-handeln/handlungsfelder/gesellschaftliches-engagement).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5927057