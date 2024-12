DJ Mindestens zwei Tote bei Explosion in Eni-Treibstofflager in Italien

Von Helena Smolak

DOW JONES--Bei einer Explosion in einem Treibstofflager des italienischen Energiekonzerns Eni in der Nähe von Florenz sind am frühen Montagmorgen mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden wurde die Explosion durch einen Brand in einem Tank einer Verladehalle ausgelöst. Zwei Menschen starben, acht wurden verletzt und vier weitere werden noch vermisst. Die Gemeinde Calenzano teilte mit, das Feuer sei vollständig gelöscht worden und habe keine weiteren Tanks in Mitleidenschaft gezogen.

Das Eni-Werk teilte mit, sie werde mit den Justizbehörden zusammenarbeiten, um die Ursachen des Vorfalls zu klären.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni habe die Folgen des Brandes aufmerksam verfolgt und den Familien der Opfer ihr Mitgefühl ausgesprochen, teilte das italienische Regierungsbüro Palazzo Chigi mit.

