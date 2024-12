Breaking News: Pepe durchbricht erneut Allzeithoch - kommt morgen die Umschichtung auf PEPU?

Der Pepe Coin hat es wieder getan. Mit einem neuen Allzeithoch von 0,00002825 US-Dollar zeigt der Meme-Coin, dass er weiterhin ganz oben im auf der Suchliste der Community bleibt. Ein Kursplus von 3,7 Prozent in den letzten 24 Stunden und ein Handelsvolumen, das sich zwischen 0,00002444 und dem Rekordhoch bewegt, sprechen eine klare Sprache: Anleger und Händler setzen stark auf PEPE.

Pepe Allzeitchart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Doch die wirkliche Spannung kommt von den großen Spielern im Ring. Mit einem massiven Anstieg der Wale-Aktivität wurden in kürzester Zeit PEPE-Coins im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar gehortet. Besonders Wallets mit Beständen zwischen 1 und 10 Millionen US-Dollar haben einen beeindruckenden Zuwachs von knapp 120 Prozent verzeichnet. Das signalisiert nicht nur Vertrauen, sondern auch das Potenzial, den Markt nachhaltig zu beeinflussen.

Technische Zeichen stehen auf "Bull-Run"

Krypto-Experten sehen in den aktuellen Charts klare Zeichen für einen möglichen weiteren Aufschwung. Der klassische "Cup-and-Handle"-Chart - ein Muster, das oft auf bullische Ausbrüche hindeutet - ist deutlich erkennbar. Das nächste Ziel? Ein Durchbruch der Widerstandsmarke von 0,00003 US-Dollar. Gelingt das, könnte PEPE schnell in Richtung 0,00005 US-Dollar steigen.

Doch Vorsicht ist geboten: Sollte der Druck der Bären zunehmen, könnte der Kurs kurzfristig auf 0,00002 US-Dollar zurückfallen. Die technischen Indikatoren bleiben entscheidend für den weiteren Kursverlauf.

Blick auf den morgigen PEPU-Launch

Der morgige Tag könnte jedoch eine neue Dynamik bringen. Mit "Pepe Unchained" ($PEPU) steht ein neuer Token vor der Tür, der schon jetzt enorme Aufmerksamkeit generiert. Der Presale von PEPU, bei dem 73 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden, war ein voller Erfolg. Laut Analysten könnte der Start des Tokens sogar den Fokus von PEPE ablenken und Kapital in die neue Richtung lenken.

Der Start des Token ist Morgen Dienstag, dem 10.12.2024 um 15:00 Uhr MEZ.

Pepe Unchained Software Tools, Quelle: https://pepeunchained.com/delayer2

Wer gewinnt das Rennen?

Während PEPE mit seinen jüngsten Erfolgen die Aufmerksamkeit auf sich zieht, bleibt die Frage, ob PEPU als nächste Evolution der "Pepe-Ökonomie" das Rennen macht. Mit einem Launch unter idealen Marktbedingungen könnten Anleger morgen bereits eine spektakuläre Kursbewegung bei PEPU erleben. Der Konkurrenzkampf zwischen PEPE und PEPU ist eröffnet - und beide könnten am Ende profitieren.

Wall Street Pepe: Der Underdog mit Potenzial

Auch der neue Frosch, Wall Street Pepe ($WEPE) macht sich langsam einen Namen. Noch jung im Krypto-Game, zeigt der Meme-Coin bereits vielversprechende Anzeichen. Schon am ersten Tag seines Presales wurden fast eine halbe Million US-Dollar eingesammelt - ein klarer Hinweis darauf, dass die Community großes Vertrauen hat.

Für Investoren eröffnet sich hier eine doppelte Chance. Einerseits lockt der bevorstehende $PEPU-Launch mit der typischen Volatilität, die schnelle Gewinne verspricht, bevor der Kurs in eine Seitwärtsbewegung übergeht. Andererseits könnte das frühe Einsteigen bei $WEPE langfristige Vorteile bieten. Über Staking lässt sich schon jetzt passives Einkommen generieren. Gleichzeitig sind die möglichen Kurssteigerungen bis zum Listing ein zusätzlicher Anreiz, um frühzeitig Buchgewinne mitzunehmen.

WEPE noch deutlich unter Listingpreis zu haben, Quelle: https://wallstreetpepe.com/dehome

Der WEPE-Token ist mehr als nur ein Spaßprojekt. Er kombiniert die Meme-Kultur mit echter Funktionalität. Die Entwickler haben sich das Ziel gesetzt, der Community nicht nur Unterhaltung, sondern auch nützliche Werkzeuge wie Handelssignale und Trading-Insights zu bieten. Dieser Ansatz könnte den Coin nicht nur bei Fans, sondern auch bei ernsthaften Anlegern beliebt machen.

Mit seinem noch überschaubaren Hype hat WEPE derzeit die perfekte Ausgangslage, um von einem Underdog zu einem der großen Namen im Krypto-Bereich zu werden. Der Mix aus Humor, Community-Building und echtem Mehrwert macht Wall Street Pepe zu einer interessanten Option - für all jene, die früh dabei sein und vom Wachstum profitieren wollen. Immerhin hat es der Coin in gerade einmal 4 Tagen geschafft, rund 3,3 Millionen an Presale Mitteln einzusammeln.

