Berlin (ots) -Engagierte mit Deutschem Engagementpreis 2024 ausgezeichnetHeute Abend werden in Berlin die Gewinner:innen des Deutschen Engagementpreises 2024 geehrt. Alle Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld von 10.000 Euro dotiert und würdigen den außergewöhnlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.Die Gewinnerprojekte 2024 sind:- Kategorie "Chancen schaffen": InteGREATer e.V. aus Berlin- Kategorie "Grenzen überwinden": "UNbekanntes UNbehagen" der Flüchtlingshilfe Bonn e.V.- Kategorie "Leben bewahren": "Leipzig blüht auf" des Umweltschutzvereins Ökolöwe e.V.- Kategorie "Demokratie stärken": Die Dorfbewegung Brandenburg e.V.- Kategorie "Zusammenhalt leben": Die Kieler BrustkrebsSprotten e.V.- Publikumspreis: Das Elternnetzwerk Gemischte Tüte e.V. aus DüsseldorfAusführliche Steckbriefe (inkl. Ansprechpartner:innen) sowie Videomaterial der Gewinner-Projekte finden Sie unter dem folgenden Link (https://cloud.d-s-e-e.de/s/FsxrrJazECkdKbs?path=%2FG%C3%A4ste%20%26%20Atmosph%C3%A4re). Fotos der Preisverleihung werden am 9.12.2024 ab ca. 20:00 Uhr hier (https://cloud.d-s-e-e.de/s/FsxrrJazECkdKbs) abrufbar seinZu den prominenten Laudator:innen gehören in diesem Jahr Lisa Paus, Bundesfamilienministerin, Prof. Dr. Maja Göpel, der Schauspieler und selbst engagierte Ludwig Trepte, VDK-Präsidentin Verena Bentele, die ehemalige Gewinnerin des Deutschen Engagementpreises Gülcan Çetin sowie das Musikprojekt Sinfonia.Katarina Peranic und Jan Holze, Vorstände der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, betonen die immense Bedeutung von ehrenamtlicher Arbeit. Katarina Peranic: "Die heute ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und kraftvoll bürgerschaftliches Engagement in Deutschland ist. Sie machen unser Land gerechter, nachhaltiger und lebenswerter. Der Deutsche Engagementpreis ist eine Würdigung dieser herausragenden Leistungen, und wir sind stolz darauf, diesen Preis erstmals ausrichten zu dürfen."Jan Holze: "Mit dem Preis machen wir ihre Geschichten sichtbar, um noch mehr Menschen zu inspirieren und für das Ehrenamt zu begeistern. Wir freuen uns, die Erfolgsgeschichte des Deutschen Engagementpreises fortzuführen und mit neuen Akzenten weiterzuentwickeln."Deutscher EngagementpreisDer Deutsche Engagementpreis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland und wurde vom Bündnis für Gemeinnützigkeit 2009 ins Leben gerufen. Seit 2024 wird er von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) ausgerichtet. Mehr Informationen unter: www.deutscher-engagementpreis.dePressekontakt:presse(at)d-s-e-e.deDeutsche Stiftung für Engagement und EhrenamtWoldegker Chaussee 3517235 Neustrelitzwww.d-s-e-e.deOriginal-Content von: Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148221/5926489