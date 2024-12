Die PayPal-Aktie setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort und markierte an der Wall Street ein neues Mehrjahreshoch. Der Titel kletterte im Handelsverlauf bis auf 93,64 USD, was einer beachtlichen Erholung seit dem 52-Wochen-Tief von 55,78 USD entspricht. Besonders erfreulich für Anleger ist die positive Einschätzung der Bank of America, die dem Zahlungsdienstleister deutliche Fortschritte bei seinen Turnaround-Bemühungen bescheinigt und nun eine Kaufempfehlung ausspricht.

Solide Geschäftsentwicklung untermauert Kursanstieg

Die fundamentale Entwicklung des Unternehmens unterstützt die positive Kursdynamik. Im dritten Quartal konnte PayPal seinen Umsatz um 6,05 Prozent auf 7,86 Milliarden USD steigern und den Gewinn je Aktie von 0,93 USD auf 1,00 USD erhöhen. Diese soliden Geschäftszahlen in Verbindung mit den operativen Verbesserungen lassen Analysten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 4,57 USD erwarten.

