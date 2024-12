Die Bayer-Aktie befindet sich derzeit in einer bemerkenswerten Phase, wobei der Kurs mit 20,23 Euro ein Niveau erreicht hat, das seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr verzeichnet wurde. Trotz dieser historischen Tiefstände zeigt sich der Handel vergleichsweise dynamisch, mit einem Tagesvolumen von über 1,9 Millionen gehandelten Aktien. Bemerkenswert ist dabei die deutliche Diskrepanz zum 52-Wochen-Hoch von 36,09 Euro, was einem Abstand von nahezu 80 Prozent entspricht. Diese Entwicklung spiegelt die anhaltenden Herausforderungen des Konzerns wider, die sich nicht zuletzt in den jüngsten Quartalszahlen manifestieren.

Analysten sehen Erholungspotenzial

Die Expertengemeinschaft zeigt sich trotz der aktuellen Kursschwäche vorsichtig optimistisch. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 27,22 Euro sehen Analysten erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Untermauert wird diese Einschätzung durch die prognostizierte Dividendenerhöhung auf 0,985 Euro je Aktie für das laufende Jahr, was gegenüber der Vorjahresdividende von 0,110 Euro einen deutlichen Anstieg darstellt. Die für März 2025 erwarteten Quartalsergebnisse könnten weitere wichtige Impulse für die Kursentwicklung liefern.

