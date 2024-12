Die K+S-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 11,61 Euro im XETRA-Handel. Der Anteilsschein bewegte sich dabei in einer Spanne zwischen 11,39 Euro und 11,63 Euro, während das Handelsvolumen auf 441.263 Aktien anstieg. Diese positive Entwicklung ereignet sich trotz der jüngsten Mitteilung von JPMorgan Chase & Co., ihre Gesamtbeteiligung an K+S von 5,17 Prozent auf 4,90 Prozent reduziert zu haben.

Ausblick und Dividendenerwartung

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Marktbeobachter mit einer Dividende von 0,21 Euro je Aktie, was einen deutlichen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 0,70 Euro darstellt. Die Analysten haben ihr durchschnittliches Kursziel bei 10,41 Euro festgesetzt. Bemerkenswert ist auch die Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 9,97 Euro, das im September 2024 erreicht wurde, wenngleich der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem Jahreshoch von 15,15 Euro aus dem April 2024 liegt.

