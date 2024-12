© Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa

Die Anteilsscheine von Reddit kennen kein Halten. Verpasst? Es könnte noch nicht zu spät sein, meinen die Analysten!Erhöhte Werbeausgaben geben Reddit einen Vorsprung gegenüber seinen Mitbewerbern, so die Investmentbank Morgan Stanley. Die Bank hat die Aktien der Social-Media-Plattform von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Außerdem wurde das Kursziel von 70 auf 200 US-Dollar angehoben. Diese aktualisierte Prognose liegt rund 23 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Morgan Stanley hat sich im Laufe des Jahres bei Reddit zurückgehalten, was Analyst Brian Nowak als Fehler einstufte. Das Unternehmen ist seit seinem Börsengang im März um mehr als 378 Pozent in die Höhe geknallt. Nowak …