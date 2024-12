The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.12.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.12.2024ISIN NameCA02148X2059 ALTIMA RESOURCES LTDCA02156G1028 ALTIUS RENEWABLE ROYALT.CA07135M1041 BATTERY X METALS INC.CA22906X2059 CRYPTOBLOX TECHNOLOGIESAU000000HXG7 HEXAGON ENERGY MATLS LTD.GB00BG382L74 TRITAX EUROBOX PLC LS-,01IE000HU1UG00 GLXETFS2-CNCLCP DLAIE000TMA7T63 GLXETFS2-CNCLEN DLAIE0004LIBFM2 GLXETFS2-CNBTC. DLASE0015346812 NEWLIST ABUSU26054KH51 DOW CHEM. 18/28 REGS