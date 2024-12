Der BlackRock Throgmorton Trust verzeichnet bedeutende Entwicklungen in seiner Aktienstruktur. Das Unternehmen hat am 9. Dezember 2024 den Erwerb von 25.000 eigenen Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 605,86 Pence je Aktie bekannt gegeben. Nach Abwicklung dieser Transaktion wird sich das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft auf 87.131.864 Stammaktien belaufen, wobei 16.078.000 Aktien im Treasury-Bestand gehalten werden. Dies entspricht einem beachtlichen Anteil von 15,58% am gesamten ausgegebenen Aktienkapital des Unternehmens.

Aktuelle Vermögenswerte und Marktposition

Die ungeprüften Nettovermögenswerte des Trusts zeigen eine solide Performance. Der Kapitalwert ohne laufende Erträge liegt bei 675,90 Pence pro Aktie, während der Wert einschließlich der aktuellen Jahreserträge 691,58 Pence beträgt. Diese Zahlen spiegeln die stabile Position des Unternehmens im Markt wider und unterstreichen die strategische Bedeutung der aktuellen Portfolioanpassungen.

