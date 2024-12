© Foto: DALL*E

Die Anleger fliehen am Montag aus den Papieren ihrer noch kürzlich gefeierten Lieblinge wie AppLovin oder Coinbase. Zeitweise zweistellig!Die Aktien von AppLovin und The Trade Desk geraten im Handel am Montag heftig unter Druck, nachdem bekannt wurde, dass beide Unternehmen nicht in den S&P 500 Index aufgenommen werden. Zuvor gab es einen Insider-Handel bei AppLovin. Victoria Valenzuela, Chief Legal Officer und Corporate Secretary, hatte am 03. Dezember 2024 17.925 Aktien von AppLovin für 6.348.053 US-Dollar verkauft. Sie hält immer noch 405.676 Aktien des Unternehmens. Während der Kurs von AppLovin einen deutlichen Einbruch um bis zu 17,5 Prozent verzeichnete, fiel die Aktie von The Trade …