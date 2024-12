ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat T-Mobile US nach einer Präsentation von Vorstandschef Mike Sievert auf einer Konferenz der Schweizer Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Die Telekom-Tochter habe die Ziele für den Abonnenten-Zuwachs für das Gesamtjahr bekräftigt, womit der für das Schlussquartal implizierte Zuwachs in etwa dem des dritten Quartals entspreche, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit liege T-Mobile US aber etwas unter den Erwartungen der UBS./ajx/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 18:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2024 / 18:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US8725901040