NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem zuletzt starken Lauf haben die US-Börsen am Montag an Schwung eingebüßt. Die wichtigsten Aktien-Indizes schlossen etwas tiefer.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,54 Prozent auf 44.401,93 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,84 Prozent auf 21.440,82 Punkte nach. Beim marktbreiten S&P 500 stand ein Abschlag von 0,61 Prozent auf 6.052,85 Zähler zu Buche. In der Vorwoche hatten alle drei Indizes Rekorde erzielt./ajx/nas

