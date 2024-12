Popcat fällt über 15 Prozent, während STARS auf fast 11 Mio. US-Dollar explodiert

Am Kryptomarkt rumort es in den letzten Tagen wieder ein wenig. Seitdem der Bitcoin es über die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar geschafft hat, aber am selben Tag wieder abverkauft wurde, kommen viele Coins wieder nicht so richtig voran.

Obwohl einige Analysten bereits die Altcoin-Saison prognostizieren und diese aufgrund der fallenden Bitcoin-Dominanz auch tatsächlich sehr nahe sein könnte, fallen heute viele kleinere Coins. Besonders hart trifft es dabei $POPCAT. Doch während der Meme-Coin um über 15 Prozent fällt, scheint ein anderer bedeutender Coin regelrecht zu explodieren.

($POPCAT ist heute um über 15 Prozent gefallen, obwohl viele Analysten glauben, dass die Altcoin Season bald beginnen könnte - Quelle: coinmarketcap.com)

Gefährliche Chartformation! Wird $POPCAT crashen?

Ein Blick auf den Chart von $POPCAT zeigt, dass die Situation weit ernster sein könnte als gedacht. Denn nicht nur, dass der Kurs seit dem Allzeithoch am 17. November bei 2,07 US-Dollar um beinahe 40 Prozent gefallen ist, und das auch noch unter steigendem Volumen, sondern der Chart zeigt noch mehr bedrohliche Signale. Denn im Chart von $POPCAT ist ganz deutlich eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu sehen. Und wenn diese voll ausgebildet ist, könnte der Kurs des Coins in den Keller crashen …

(Im Chart von $POPCAT ist derzeit eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu sehen, die auf eine harte Korrektur hindeuten könnte - Quelle: tradingview.com)

Eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, oft auch nur SKS-Formation genannt, ist in der technischen Analyse eine der treffsichersten und markantesten Umkehrformationen. Wenn die Nackenlinie gebrochen wird, gibt es eine statistische Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent für eine Korrektur. Die Formation ist erst beim Bruch der besagten Nackenlinie voll ausgebildet.

Das ist bei $POPCAT noch nicht passiert, allerdings ist der Bruch auch nicht mehr weit entfernt. Für Anleger ist die Situation in $POPCAT derzeit also sehr gefährlich, da sich die Korrekturzeichen stark mehren. Allerdings gibt es derzeit einen anderen Coin namens Crypto All-Stars ($STARS), der ein deutlich besseres Chance-Risiko-Profil bietet.

Crypto All-Stars explodiert auf beinahe 11 Mio. US-Dollar

Crypto All-Stars ist ein am Kryptomarkt bis dato einzigartiges Projekt, das im Gegensatz zu $POPCAT nicht nur aus Spekulation oder durch die Community steigt, obwohl $STARS mit mittlerweile über 25.000 Anlegern auf X (ehemals Twitter) und Telegram ebenfalls eine starke Community hat. Aber Crypto All-Stars kann noch mehr. Denn der Coin verfügt über ein einzigartiges Anschlussprojekt, das nicht nur dafür sorgen könnte, dass der Kurs des Coins stark steigt, sondern auch die Art des Stakings am Kryptomarkt vielleicht für immer verändert.

(Im MemeVault, dem Anschlussprojekt zu $STARS, können künftig verschiedene große Coins gemeinsam gestakt werden - Quelle: cryptoallstars.io)

Das Anschlussprojekt von Crypto All-Stars nennt sich MemeVault-Ökosystem und ermöglicht kleinen und großen Anlegern in Zukunft unglaubliche Möglichkeiten. Denn im MemeVault können verschiedene große Coins unter einem Dach gestakt werden. Und zwar unabhängig von ihrer Blockchain.

Alles, was Anleger dafür benötigen, ist der $STARS-Token als Eintrittsschlüssel, was erklärt, weshalb der Coin derzeit geradezu explodiert. Je mehr $STARS man hält, desto höher die Staking-Rendite im Memevault. Laut Analysten könnte die Nachfrage nach den $STARS-Tokens aber in den nächsten Wochen noch viel höher werden. Wer das nicht verpassen will, sollte sich schnell noch mit $STARS eindecken, solange der Kurs noch niedrig steht. Dieser könnte nämlich in wenigen Tagen nach dem ICO explodieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.