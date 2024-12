Pepe könnte Dogecoin schlagen: Pepe-Community erobert viele Krypto-Sektoren

Neben den Shiba-Inu-Hunden handelt es sich bei den Pepe-Fröschen um das bekannteste Symbol des Memecoin-Marktes. Seine Anfänge reichen sogar noch viel weiter zurück als der Start von Bitcoin und seitdem wurde er sogar noch beliebter.

Mittlerweile zählt die Pepe-Army zu einer der größten und einflussreichsten Krypto-Communitys. Dementsprechend entwickeln sich auch immer mehr sinnvolle Projekte aus dieser, die sich den unterschiedlichsten Kryptosektoren widmen. Entdecken Sie nun einige der aufsehenerregendsten und vielversprechendsten Pepe-Memecoins für 2025.

Größer Memecoin-Presale von Pepe Unchained könnte in Stunden steil steigen

Nachdem der erfolgreichste Memecoin-Vorverkauf der Geschichte von Pepe Unchained in diesem Jahr die beeindruckende Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 73,77 Mio. USD erzielt hat und am 5. Dezember ausverkauft wurde, wird dieser erstmalig am 10. Dezember um 15:00 Uhr an den Kryptobörsen eingeführt.

We are ready. Are you? pic.twitter.com/xFddvk7FrU - Pepe Unchained (@pepe_unchained) December 6, 2024

Fortan verbleiben also nur noch weniger als 19 Stunden, bis der auf dem berühmten Times Square beworbene $PEPU-Coin schon explodieren könnte. Denn nicht nur der neue Rekord bei dem Interesse während des Presales, die hohe Aktivität der Wale und der vielseitige Nutzen deuten auf eine positive Entwicklung hin. So bietet er ein Memecoin-Launchpad, eine DEX, einen Überbrückungsdienst, einen Block-Explorer, ein Inkubatorprogramm und mehr.

Ebenso hat die Krypto-Community auf der bekannten Krypto-Datenplattform CoinMarketCap ihre Stimme für Pepe Unchained abgegeben. So rechnen derzeit 98 % von ihnen mit einem steigenden Kurs, wobei sich daran insgesamt 5.600 Personen beteiligt haben.

Zudem wurde er schon von CoinMarketCap aufgenommen, was wiederum die Aufmerksamkeit und Seriosität steigert. Somit könnte er sich deutlich besser als unbekannte Memecoins zu Beginn entwickeln, von welchen manche Investoren nicht einmal etwas mitbekommen.

Bullisches Sentiment für Pepe Unchained | Quelle: CMC

Es sollen schon einige Tier-1-Kryptobörsen ihr Interesse an Pepe Unchained bekundet haben. Allerdings werden nicht alle auf einmal erfolgen, um das FOMO konstant auf einem hohen Niveau zu halten.

Deshalb werden die Notierungen an den Kryptobörsen in Abständen von wenigen Tagen erfolgen, wobei die genau Anzahl von ihnen auch von dem Handelsvolumen der Börsen abhängt. Sollte dieses zu Beginn hoch ausfallen, könnte dies die Rally noch einmal anheizen.

Einige Anleger sind aufgrund des Ausverkaufs zu spät gekommen und werden ihre Chance bei der ersten Listung nutzen. Risikoaverse Investoren werden hingegen einen Teil ihrer Gewinne mitnehmen.

Aufgrund der im Staking-Pool mehr als 3,14 Mrd. gesperrten $PEPU-Coins, was einem Anteil in Höhe von 39,25 % entspricht, wird der Verkaufsdruck am ersten Listungstag jedoch stark reduziert. Somit können selbst niedrige Beträge leichter zu stärkeren Kursbewegungen führen, wobei schon im nächsten Quartal bis zu 10x möglich sind.

Wall Street Pepe baut Memecoin-Trading-Community auf

Bei Wall Street Pepe handelt es sich um einen Memecoin, welcher sich auf den Aufbau einer Trading-Gemeinschaft fokussiert hat. Diese sollen sich im Kampf auf dem Memetoken-Markt wie eine Armee zur Seite stehen und gegenseitig zum Erfolg verhelfen. Somit sollen Expertise, Kapital und Macht der Gruppe gebündelt werden, um gemeinsam mehr zu erreichen,

Auf diese Weise verspricht sich das Team, einen ähnlichen Einfluss, wie die mächtigen Wale zu erreichen, von denen einige hinter Marktmanipulationen stecken sollen. Daher will Wall Street Pepe die benachteiligten Kleinanleger vereinen, damit sie eine fairere Chance auf dem hart umkämpften Kryptomarkt erhalten.

Dafür stattet sie das Team von Wall Street Pepe unter anderem mit fortschrittlichen Trading-Tools, historisch profitablen Handelssignalen, hilfreichen Analysen und den besten Strategien aus, welche anderen bisher bedeutende Renditen eingebracht haben. Zudem kann jeder selbst Inhalte veröffentlichen, um somit den $WEPE-Coin durch die Community zu verdienen.

Who said money doesn't grow on trees pic.twitter.com/tRLhkEnEBu - Wall Street Pepe (@WEPEToken) December 4, 2024

Bisher wurden noch keine genauen Details über den weiteren Verwendungszweck des Memecoins genannt, wobei laut Ansicht nicht weniger ein Token aus diesem Sektor dies auch nicht unbedingt benötigt. Dennoch werden in der Regel die nützlichen Memetoken mit einem echten Geschäftsmodell und einer organischen Nachfrage deutlich höher bewertet.

Der eigene $WEPE-Coin könnte im späteren Verlauf eine zunehmende Bedeutung erlangen. Es wäre etwa denkbar, dass einige professionelle Trader ihre Analysen, Signale und Copy-Trading-Signale für eine Gebühr oder Gewinnbeteiligung ermöglichen. Wall Street Pepe selbst könnte dann ebenfalls Bearbeitungsgebühren einnehmen und über Staking ausschütten.

Bereits jetzt können die Vorverkaufsinvestoren ihre $WEPE-Coins in den Pool einzahlen, um ein passives Einkommen in Höhe von 161 % pro Jahr zu erhalten. Dies deutet zudem auf einen langfristigen Horizont hin, sodass er ein deutlich größeres Potenzial als die vielen inhaltslosen Amateur-Memecoins der Launchpads bieten kann.

PepeCoin entwickelt sich zu dem KI-Projekt BasedAI

Eine weitere nützliche Entwicklung aus der Pepe-Community ist das BasedAI-Projekt von PepeCoin. Dabei handelt es sich um ein dezentrales Netzwerk für künstliche Intelligenzen, welches die am stärksten verbreitete Ethereum-Layer-2 Base von der großen zentralen Kryptobörse Coinbase nutzt.

Das KI-Netzwerk legt großen Wert auf Sicherheit und Privatsphäre, wofür es spezielle Technologien wie ZK LLM (Zero Knowledge Large Language Models) und homomorphe Verschlüsselung sowie das Cerberus Squeezing für eine höhere Effizienz nutzt.

Durch das Staken oder das Burnen von $PEPECOIN können sich Interessierte die Berechtigungen für den Betrieb eines eigenen Brains des neuen KI-Coins verdienen. Dafür benötigen diese allerdings 1.000 Brain-Credits.

Damit kostet ein vollständiges Brain über das Burning 485.866 USD und beim Staking werden 344.000 USD benötigt. Allerdings kann man sich auch mit weniger Brain-Credits mit anderen Inhabern zusammentun, um gemeinsam ein Brain zu erstellen, welches wiederum Einnahmen über Staker und Miner verdienen kann.

Am ersten Dezember wurde das Mainnet von BasedAI gestartet. Bald sollen die ersten Kreaturen ermöglicht werden. Ebenso werden die ersten Brains sowie die Bridge zwischen der L1 und der eigenen Chain aktiviert. Außerdem wird es die ersten Anleitungen für die Community geben. Somit ist bald mit deutlich mehr zu rechnen.

Schon jetzt konnte der PepeCoin über die vergangenen 12 Monate mit seinem Kursplus in Höhe von 1.690 % viele andere Kryptowährungen und etablierte Memecoins übertreffen. Denn einige haben Interesse an dem KI-Coin des Projektes gewonnen, dessen Sektor neben den Memetoken und den RWAs mitunter die höchsten Gewinne in diesem Jahr erzielt hat.

Das Burning ist derzeit weniger attraktiv für die Investoren, welche die seltenen und kontinuierlich im Preis steigenden Brains erhalten wollen. Dennoch sollte auch künftig weiter mit einer Zunahme der gestakten $PEPECOINs zu rechnen sein, was wiederum die Umlaufversorgung kontinuierlich verringert. Somit sind schon mit kleinen Käufen stärkere Kursanstiege möglich.

