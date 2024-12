DJ VW: Tarifverhandlungen noch gutes Stück von tragfähiger Lösung entfernt

DOW JONES--In den Tarifverhandlungen zwischen Volkswagen und der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zeichnet sich weiter keine Lösung ab. "Wir sind noch ein gutes Stück von einer tragfähigen Lösung entfernt", so Arne Meiswinkel, Verhandlungsführer der Volkswagen AG, im Nachgang der Tarifverhandlungsrunde am Montag. Es seien aber konstruktive Gespräche gewesen, zu allen Forderungen der aktuellen Tarifrunde. "Wir brauchen, um ins Ziel zu kommen, eine kurzfristig umsetzbare und nachhaltig wirkende Kostenentlastung. Nur so können wir unsere Zukunftsinvestitionen sicherstellen. Und da sind wir noch nicht angelangt", sagte Meiswinkel weiter.

VW will die Entgelte der Beschäftigten um 10 Prozent senken und droht mit Werksschließungen in Deutschland sowie mit Stellenabbau. Betriebsrat und IG Metall haben angeboten, Arbeitszeitverkürzungen an nicht ausgelasteten Standorten durch einen Fonds auszugleichen. Der soll aber nicht durch Lohnkürzungen gespeist werden, sondern durch die geforderte deutliche Tariferhöhung. Die aktuelle vierte Verhandlungsrunde wird von neuen Warnstreiks begleitet.

December 09, 2024

