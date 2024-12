DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 20.316 Pkt - LPKF knicken nach Prognosesenkung ein

DOW JONES--Deutlich unter Druck standen im nachbörslichen Handel zu Wochenbeginn die Aktien von LPKF. Das Unternehmen reduzierte die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2024. Das Technolgie-Unternehmen spürt weiter die Schwäche speziell des europäischen Automobilmarkts durch anhaltende Investitionszurückhaltung der Kunden oder die Verschiebung von Lieferungen, heißt es in einer Mitteilung. Vor diesem Hintergrund erwartet LPKF nun für 2024 einen Konzernumsatz von 118 bis 123 Millionen Euro, nach zuvor 125 bis 130 Millionen Euro. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 11 Prozent niedriger getaxt.

Die Titel der Deutschen Telekom gaben um 1 Prozent nach. Der Chief Executive von T-Mobile US, Mike Sievert, hat angedeutet, dass die Abonnentenzahlen für das vierte Quartal nicht zufriedenstellend ausfallen könnten. "Auch wenn ich hier bin, um Ihnen zu sagen, dass es großartig läuft und wir zuversichtlich sind, was unsere Prognosen angeht, sollten Anleger vorsichtig sein, denn in der zweiten Jahreshälfte gibt es viele Risiken", so Sievert auf einer Investorenkonferenz.

Die SAP-Aktie wurde nach den Zahlen von Oracle für das zweite Quartal 1 Prozent tiefer getaxt. Diese lagen knapp unter den Erwartungen der Analysten. Auch die Umsätze blieben hinter den Schätzungen zurück, obwohl der Konzern eine Rekordnachfrage nach seinen Cloud-Diensten verzeichnete.

Dagegen zeigten die Allianz-Titel keine Reaktion auf die neue Ausschüttungspolitik des Versicherers. Die Allianz will in den Jahren 2025 bis 2027 durchschnittlich mindestens 15 Prozent des Jahresüberschusses zusätzlich zur Dividende an die Aktionäre zurückgeben, etwa über Aktienrückkäufe. Bei der Dividende bleibt es dabei, dass nach wie vor 60 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden und dass die Dividende zumindest auf Vorjahresniveau liegen wird.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 20.316 20.346 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

