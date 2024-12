Krypto News: Größter Memecoin-Presale Pepe Unchained wird heute erstmalig gelistet

Pepe Unchained konnte als erfolgreichster Memecoin-Vorverkauf in der Geschichte eine beeindruckende Finanzierungssummer in Höhe von mehr als 74 Mio. USD erzielen. Bereits in wenigen Stunden, am 10. Dezember um 15:00 Uhr, wird er erstmalig an den dezentralen Kryptobörsen eingeführt.

Der erste Handelsplatz wird die führende dezentrale Ethereum-Kryptobörse Uniswap sein. Ebenso sollen sich auch schon einige Tier-1-Kryptobörsen auf die Listung des $PEPU-Coins vorbereitet haben.

Welche Handelsplätze es genau sein werden, wurde bisher jedoch bisher nicht bekannt gegeben. Dennoch sind die Erwartungen angesichts eines so erfolgreichen Vorverkaufs hoch, dass es sich um einige der größten Börsen handelt.

Wie auch die Erfolge der vorherigen Pepe-Memecoins knüpft Pepe Unchained daran an. Die Prognoseziele einiger Analysten liegen sogar bei 100x bis 200x für diejenigen, welche den $PEPU-Coin langfristig halten.

Ende Juni wurde der Vorverkauf von Pepe Unchained gestartet und konnte von dem Hype um sein Layer-2-Ökosystem für Memecoins auf der Ethereum-Blockchain profitieren, welche für im Bereich der Smart Contracts und dApps führend ist.

Deswegen haben sich viele Anleger für ein langfristiges Investment in Pepe Unchained entschieden, wie sich an der hohen Beteiligungsrate des Staking-Programms erkennen lässt.

Bei diesem wurden 3,14 Mrd. $PEPU eingezahlt, was 40 % der Gesamtversorgung entspricht. Denn darüber erhalten Anleger eine hohe Rendite von 51 % pro Jahr, womit sich Verluste ausgleichen und Gewinne steigern lassen.

Überdies zählen die hundertmal höhere Geschwindigkeit und die niedrigen Transaktionsgebühren zu den Gründen, warum die Investoren so viele Coins im Vorverkauf erworben haben.

Der Erfolg von Pepe Unchained wirft die Frage auf, was für einen erfolgreichen Memecoin benötigt wird und ob es sich bei dem nützlichen Coin überhaupt noch um einen solchen handelt oder eher eine fortschrittliche Layer-2-Blockchain mit der Viralität eines Memecoins. Daher lässt er sich auch nicht wie sein nutzloser Vorgänger Pepe so einfach kategorisieren.

Pepe Unchained fordert den nutzlosen Pepe heraus

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 10,38 Mrd. USD handelt es sich bei Pepe um den dritten Platz der Memecoins nach Marktkapitalisierung. Ursprünglich stammt sein Maskottchen von dem Comic-Künstler Matt Furie und seinem Webcomic Boy's Club.

Danach wurde die ikonische Figur von den Protestlern in Hongkong in den Jahr 2019 und 2020 als Symbol für ihren Widerstand verwendet, als diese sich gegenüber der von ihnen als unrechtmäßig empfundenen Bedrohungen vom Festland-China auflehnten.

Ebenso wurden einige weitere Figuren der Matt-Furie-Comics für Memecoins genutzt. Somit kommen die Memetoken aus dieser Nische bereits auf fast ein Zehntel der Marktkapitalisierung des gesamten Sektors, der derzeit mit 128,47 Mrd. USD bewertet wird.

Frühe Investoren der Matt-Furie-Memecoins wie Brett und Pepe konnten mit "diamond hands" beträchtliche Gewinne erzielen, die teilweise über 10x bis 100x liegen. Nun soll der beliebte Frosch Pepe mit $PEPU mit einem echten Nutzen ausgestattet werden.

Denn bei Pepe Unchained handelt es sich um ein ganzes Ökosystem für den Memecoin-Sektor. Dieses beinhaltet unterschiedlichste Angebote, wozu unter anderem eine eigene DEX zählt, mit welcher sich besonders günstig unterschiedliche Krypto-Assets austauschen lassen sollen.

Zudem zielt das Projekt auf einen langfristigen Erfolg ab. So werden beispielsweise auch Entwicklungen von Dritten finanziert, sofern sie dem Nutzen des Ökosystems und der Förderung der organischen Nachfrage dienen.

Weitere Informationen über diese und die kommenden Listungen erfahren Sie besonders schnell über den Telegram-Kanal und das X-Profil von Pepe Unchained.

Anleger sollten aufgrund des Erfolgs von $PEPU darauf achten, dass sie den richtigen Coin finden und nicht ein Imitat. Denn mittlerweile haben viele versucht, die hohe Viralität für ihre Betrügereien zu missbrauchen. Gehen Sie deshalb sicher, dass es die richtigen Profile und die korrekte Smart-Contract-Adresse sind.

Der Code wurde zudem von den Web3-Sicherheitsexperten von SolidProof vollständig auf Schwachstellen überprüft und als sicher eingestuft. Somit können einige Gefahren eliminiert werden.

Steigern Sie Ihre Memecoin-Gewinne mit Crypto All-Stars

Während die meisten Memetoken nur Profite über Kursanstiege ermöglichen, soll sich dieser Umstand bald auch für viele andere Coins aus diesem Sektor ändern, welche noch kein Staking unterstützen. Dafür hat das Team von Crypto All-Stars das MemeVault-Protokoll entwickelt, welches den Anlegern für das Halten von Memecoins ein passives Einkommen zahlt.

Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Zugänglichkeit der Angebote von Crypto All-Stars. Denn das Multi-Chain-Staking-Portal wurde besonders anfängerfreundlich gestaltet, um den vielen Neueinsteigern in den Kryptomarkt, welche insbesondere durch Memetoken hinzukommen, einen besonders komplikationsfreien und schnellen Start zu ermöglichen.

Durch die Verwendung von dezentralen Smart Contracts werden die Mittelsmänner eingespart. Dies hat den Vorteil, dass dadurch die Geschwindigkeit, Transparenz, Sicherheit und Rendite gesteigert werden können. Außerdem behalten die Inhaber der digitalen Assets vollständig die Kontrolle über ihre Coins.

Schon jetzt wurden laut einem X-Post viele der wichtigsten Memecoins mit in das Sortiment aufgenommen. Durch die einzigartigen Vorteile für Memetoken-Investoren und die Nutzung einiger der größten und aktivsten Krypto-Communitys wurde auch Crypto All-Stars schnell viral und hat mit seinem Vorverkauf schon mehr als 10,96 Mio. USD eingeworben.

Denn auch einige Memecoin-Wale wollen sich die $STARS-Coins für einen möglichst niedrigen Preis sichern, wobei sie gerade noch für 0,0016782 USD angeboten werden. Schließlich kann man mit den $STARS bis zu dreimal höhere Zinsen auf der Staking-Plattform von Crypto All-Stars erhalten. Zudem lässt sich dieser selbst staken, um derzeit 215 % pro Jahr zu verdienen.

Dafür ist aber nicht mehr lange Zeit. Denn der Vorverkauf verwendet einen Countdown, welcher in weniger als elf Tagen abgelaufen ist. Dann wird der $STARS-Coin bereits an den Kryptobörsen eingeführt, sodass Anleger nicht mehr unnötig lange warten müssen und stattdessen den Rückenwind des derzeitigen Bullenmarktes für sich nutzen können.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.