Kurz vor dem Handelsstart: Wird dieser Coin auf x15 explodieren?

Der Bitcoin läuft in eine Korrektur! Obwohl der Kurs erst letzte Woche die wichtige Marke von 100.000 US-Dollar knacken konnte, ist er direkt darauf umgekehrt und konsolidiert seitdem. Heute bewegt sich der Bitcoin gleich um 5 Prozent nach unten und viele kleinere Coins haben sich der Korrektur angeschlossen.

Doch es ist sehr wahrscheinlich, dass die Korrektur in einigen Tagen beendet sein könnte. Daher ist es für Anleger jetzt wichtig, sich bestenfalls noch vor der Korrektur in den richtigen Coins zu positionieren. Welcher der richtige ist, ist für Anleger nicht immer leicht herauszufinden. Allerdings könnte Crypto All-Stars ($STARS), ein Coin, der derzeit kurz vor dem Ende seines ICOs steht, ein guter Kandidat für mögliche Gewinne sein.

(Seit der Bitcoin die Marke von 100.000 US-Dollar geknackt hat, läuft er in eine Korrektur - Quelle: Tradingview.com)

Was Crypto All-Stars so besonders macht

Crypto All-Stars ist der offizielle Coin zu einem revolutionären Staking-System namens MemeVault-Ökosystem. Mithilfe dieses einzigartigen Staking-Protokolls ist es Anlegern künftig möglich, alle ihre Coins, angefangen bei $PEPE über $DOGE, $WIF und viele weitere in einem einzigen großen Pool zu staken. Das bedeutet, ihr Staking wird in Zukunft einfacher, unkomplizierter und profitabler. Und genau an diesem Punkt kommen die einzigartigen Vorteile von Crypto All-Stars zum Tragen.

(Im MemeVault können angefangen bei $PEPE über $DOGE und viele andere gemeinsam im MemeVault gestakt werden - Quelle: cryptoallstars.io)

Anleger benötigen nur die offizielle Währung des MemeVaults, um seine Vorteile nutzen zu können. Und diese Währung nennt sich $STARS. Mit dem $STARS-Token erhalten Anleger vollen Zugriff auf alle Funktionen des MemeVaults, was in weiterer Folge dazu führen könnte, dass der Kurs von Crypto All-Stars explodiert, da es sehr wahrscheinlich ist, dass der MemeVault von vielen Anlegern genutzt werden wird. Das sieht man schon jetzt an der beinahe explodierenden Nachfrage, durch die die Vorverkaufssumme auf fast 11 Mio. US-Dollar angestiegen ist.

Wie hoch ist das Potenzial von Crypto All-Stars?

Natürlich sind Kursprognosen für einen Coin im ICO immer sehr schwierig. Dennoch gibt es einige Analysten, die eine solche für Crypto All-Stars abgegeben haben. Und diese Prognosen bewegen sich derzeit bei einem Potenzial von 1.000 bis 1.500 Prozent nach dem ICO. Anleger, die also die letzte Chance ergreifen, in den nächsten Tagen, um zu einem günstigen Kurs zu kaufen, könnten im besten Fall sehr hohe Gewinne erzielen.

Crypto All-Stars ist nicht nur ein gut durchdachtes, sondern auch mehrfach geprüftes Projekt. Denn die beiden unabhängigen Prüfstellen SolidProof und Coinsult haben das Projekt genauestens unter die Lupe genommen und dabei beide mit Zertifikaten bestätigt, dass es sich bei Crypto All-Stars um ein absolut seriöses Projekt handelt. Die Zertifikate können auf der Website des Coins eingesehen werden. Dort können Anleger, die von den Chancen von $STARS überzeugt sind, auch gleich die letzten Tage des ICOs für einen günstigen Einstieg und damit verbunden für höheres Gewinnpotenzial in den nächsten Tagen nutzen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.