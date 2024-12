Nach einem tragischen Zwischenfall im unterirdischen Bergwerk El Limón Guajes, bei dem drei Menschen ums Leben kamen, hat die mexikanische Bergbaubehörde eine vorübergehende Aussetzung sämtlicher Aktivitäten im Morelos-Komplex angeordnet. Der Vorfall ereignete sich am 5. Dezember, als vier Personen in einem beschränkten Bereich einer Kohlenmonoxid-Exposition ausgesetzt waren. Trotz der temporären Einstellung der Bergbauaktivitäten hält das Unternehmen an seiner Produktionsprognose für 2024 fest, was bei Anlegern für vorsichtigen Optimismus sorgt.

Positive Marktreaktion trotz Herausforderungen

Die Börse reagierte überraschend positiv auf die jüngsten Entwicklungen. Die Torex-Aktie verzeichnete einen Kursanstieg von 2,75 Prozent und notierte zuletzt bei 19,40 Euro. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Investoren die vorübergehende Betriebsunterbrechung als notwendige Maßnahme zur Verbesserung der Sicherheitsstandards betrachten und weiterhin Vertrauen in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens haben.

