Der US-Softwarekonzern Oracle verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 ein solides Wachstum mit einem Gesamtumsatz von 14,1 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von knapp neun Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert entwickelte sich das Cloud-Segment, das um fast 25 Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar zulegte. Der Nettogewinn stieg deutlich um 22 Prozent auf 3,15 Milliarden Dollar, während das bereinigte operative Ergebnis einen Zuwachs von zehn Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar verzeichnete.

KI-getriebene Zukunftsaussichten

Die Nachfrage nach Cloud-Infrastrukturdiensten im Bereich der Künstlichen Intelligenz erreichte neue Höchststände und führte zu einem Wachstum von über 50 Prozent in diesem Segment. Trotz der positiven Entwicklung reagierten Investoren verhalten auf die Quartalszahlen, was zu einem nachbörslichen Kursrückgang von etwa fünf Prozent auf 181 Dollar führte. Dies erfolgte nach einem beeindruckenden Jahresverlauf, in dem die Oracle-Aktie bereits um mehr als 80 Prozent gestiegen war und einen Börsenwert von rund 500 Milliarden Dollar erreicht hatte.

