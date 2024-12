Der Softwarekonzern SAP steht vor einem erheblichen Personalumbau in Deutschland, der etwa 3.500 der insgesamt 25.000 Mitarbeiter betreffen wird. Diese Restrukturierung ist Teil eines globalen Transformationsprogramms, bei dem weltweit zwischen 9.000 und 10.000 Stellen wegfallen sollen. Der Großteil der betroffenen deutschen Mitarbeiter, etwa 80 Prozent, wird in den Vorruhestand gehen, während die übrigen 20 Prozent das Unternehmen mit Abfindungen verlassen werden. Bemerkenswert ist, dass ursprünglich sogar 5.300 Mitarbeiter Interesse an den Austrittsangeboten bekundet hatten, jedoch nicht alle Anträge genehmigt wurden.

Sorge um Arbeitsbelastung wächst

In der Belegschaft macht sich zunehmend Besorgnis über die künftige Arbeitsverteilung breit. Mitarbeiter berichten, dass freiwerdende Positionen nur sehr selektiv neu besetzt werden, was Befürchtungen hinsichtlich einer steigenden Arbeitsbelastung für die verbleibenden Beschäftigten aufkommen lässt. Die endgültigen Zahlen des Personalabbaus werden nach Ablauf der entsprechenden Frist am kommenden Dienstag erwartet.

