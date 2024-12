FREIBERG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz und der serbische Präsident Aleksandar Vucic besuchen am Dienstag das sächsische Oberbergamt (13.30 Uhr) in Freiberg, um sich über umweltverträglichen Lithium-Abbau zu informieren. Die Europäische Union und Serbien wollen gemeinsam eines der größten Lithium-Vorkommen Europas im Wert von mehreren Milliarden Euro für die Herstellung von Batterien vor allem für Elektroautos erschließen.

Im Juli wurde in Anwesenheit von Scholz und Vucic in Belgrad eine Absichtserklärung über eine gemeinsame Förderung des weltweit extrem begehrten Leichtmetalls im westserbischen Jadar-Tal unterzeichnet. In Serbien gibt es allerdings erheblichen Widerstand von Umweltschützern gegen das Projekt.

Ende August hatte sich Scholz bereits im sächsischen Oberbergamt über den geplanten Lithium-Abbau bei Altenberg im Erzgebirge informiert. Durch das Projekt soll der Bedarf an batteriefähigem Lithiumhydroxid von jährlich einer Million Batterien für E-Autos durchschnittlicher Größe gedeckt werden.