Bynder, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestütztem Enterprise DAM, hat einer Reihe globaler Marken dabei geholfen, Black Friday- und Cyber Monday-Rekorde zu brechen, indem es außergewöhnliche Content-Erlebnisse in großem Umfang über eine Reihe weltweiter E-Commerce-Kanäle bereitstellte.

Während des siebentägigen Zeitraums (27. November bis 2. Dezember 2024), der den Black Friday, den Small Business Saturday und den Cyber Monday umfasste, war Bynders Lösung Content Experiences (CX) for Omnichannel dafür verantwortlich, mehr als 6 Milliarden Assets auf über 70.000 Websites bereitzustellen, wobei mehr als 4,5 Milliarden Asset-Transformationen durchgeführt wurden.

Die Zahlen stellen einen Anstieg der bereitgestellten Assets um 15 gegenüber 2023 dar. Außerdem wurden am Black Friday 67 mehr Assets über CX for Omnichannel bereitgestellt als an einem durchschnittlichen Tag 2024.

Kunden wie Sur La Table, Bose, Raymour Flanigan und Puma nutzten CX for Omnichannel, um an den geschäftigsten Einkaufstagen zielgerichtete und optimierte Inhalte in großem Umfang an ihre digitalen Kanäle zu liefern. Bynder-Kunden konnten die in ihrem Bynder DAM gespeicherten Assets nutzen und sie transformieren und an ihre digitalen Kanäle liefern, einschließlich ihrer Website, E-Commerce-Seiten, E-Mails und Social Media.

Das DAM von Bynder ist das Herzstück des Martech-Stacks einer Marke als Aufzeichnungssystem für digitale Assets, während die Lösung CX for Omnichannel von Bynder die Bereitstellungstechnologie ist, die das DAM mit dem Tech-Ökosystem einer Marke verbindet und die Bereitstellung optimierter Assets für jeden digitalen Kanal in Echtzeit automatisiert.

Für Verbrauchermarken, die saisonale Einkaufsinhalte über eine Reihe von E-Commerce-Plattformen bereitstellen, kann die Lösung von Bynder zielgerichtete Content-Erlebnisse basierend auf dem Kanal und der Zielgruppe automatisch transformieren, optimieren und bereitstellen, was die Kapitalrendite steigert und gleichzeitig die Markenkonsistenz, die Leistung der Website und die Konversionsrate für E-Commerce-Websites verbessert.

Laut einer NielsenIQ-Studie, die von der OBS Business School in Barcelona analysiert wurde, ist der Black Friday zu einer der am meisten erwarteten europäischen Einzelhandelsperioden im Vorfeld der Weihnachtszeit geworden. 61 der Verbraucher in Spanien, Großbritannien, Italien, Frankreich und Deutschland werden voraussichtlich am Black Friday teilgenommen haben. In den USA kauften an dem fünftägigen Feiertagswochenende von Thanksgiving bis zum Cyber Monday die Rekordzahl von 200,4 Millionen Millionen Verbrauchern ein und übertrafen damit den Vorjahresrekord von 196,7 Millionen.

Eine Umfrage von Bynder bei der Erstellung und Verwaltung saisonaler Vermögenswerte ergab, dass 51 der Marketingfachleute der Meinung sind, dass für den Black Friday mehr Marketingmaterialien benötigt werden als für jeden anderen Feiertag. Die größte Herausforderung für etwas mehr als ein Drittel (36 %) der Befragten war die Verwaltung der Anzahl der Materialien, die sie für die Haupteinkaufssaison erstellten.

Sur La Table, ein Einzelhändler, der für eine Vielzahl hochwertiger Koch- und Essensartikel bekannt ist, ist eine dieser Marken, die ihre Content-Bereitstellung während der Haupturlaubszeit über Bynder skaliert.

Blake Bakanoff, VP of Creative bei Sur La Table, sagte: "Ein gutes Tool verbessert unsere Arbeitsweise. Ein großartiger Partner verbessert unsere Denk-, Herstellungs- und Bewegungsweise. Bei Sur La Table steht die Wertschöpfung für unsere Kunden durch die Erstellung außergewöhnlicher kulinarischer Inhalte im Mittelpunkt unserer Marke. Wir sind im Herzen "Macher", und die CX for Omnichannel-Lösung von Bynder ermöglicht es uns, eine Fülle von benutzerdefinierten Inhalten zu erstellen, anzupassen und bereitzustellen, die auf jeden Kanal zugeschnitten sind sei es die Präsentation durchdachter Geschenkideen auf Instagram, das Teilen origineller Festtagsrezepte per E-Mail oder die Einbindung von Kunden beim Erkunden unserer Website. Durch die Verbindung unserer Teams und externen Partner mit unserem umfangreichen Content-Katalog, der mehr als 165 Millionen Assets umfasst, ermöglicht uns Bynder, unsere Kunden während der Hauptweihnachtszeit mit kuratierten, unvergesslichen Erlebnissen zu inspirieren und zu begeistern."

Peter-Paul Houtman, CTO bei Bynder, sagte: "Die Zeit zwischen Thanksgiving und Cyber Monday ist für E-Commerce-Händler eine der geschäftigsten Zeiten des Jahres. Die Anzahl der Käufer ist im Laufe der Zeit gestiegen, ebenso wie die Anzahl der Produkte, die mit einem Rabatt angeboten werden. E-Commerce-Händler haben mit einem höheren Transaktionsvolumen zu kämpfen und benötigen eine skalierbare, KI-gestützte Plattform für Unternehmen wie das DAM von Bynder sowie die Lösung Content Experiences (CX) for Omnichannel, um ihren Kunden in diesen Spitzenzeiten außergewöhnliche Content-Erlebnisse zu bieten.

"Ein einheitlicher Omnichannel-Ansatz in Bezug auf die Verwaltung und digitale Bereitstellung von Assets stellt sicher, dass in der Hochsaison des Einzelhandels keine Gelegenheit verpasst wird. Durch die Nutzung von Content Experiences for Omnichannel können führende Marken ihre Marketingstrategien optimieren und das Engagement steigern, indem sie zielgerichtete Content Experiences über eine Reihe digitaler Touchpoints erstellen, die Leistung der Website verbessern und die Konversionsrate steigern, um Unternehmen einen echten Return on Investment zu bieten."

