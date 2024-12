Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Vorausschauende Nachfolgeplanung: James Furlong tritt als Leiter des Konzernbereichs Amerika und als Mitglied der Konzernleitung der Belimo-Gruppe zurück



10.12.2024 / 06:00 CET/CEST



Der Verwaltungsrat der BELIMO Holding AG gibt bekannt, dass James Furlong, Leiter des Konzernbereichs Amerika und Mitglied der Konzernleitung, zum 28. Februar 2026 in den Ruhestand treten wird. Mit diesem Schritt endet ein Jahrzehnt vorbildlicher Führungsarbeit und bedeutender Beiträge für die Belimo-Gruppe. Seit seinem Amtsantritt am 1. März 2016 hat James Furlong massgeblich zum Wachstum und Erfolg von Belimo in Amerika beigetragen. Unter seiner Führung hat die Region wichtige Meilensteine erreicht und wesentlich zur profitablen Wachstumsstrategie der Gruppe beigetragen. Mit seiner umfassenden Branchenerfahrung und seinem strategischen Weitblick war James Furlong eine Schlüsselfigur bei der Positionierung von Belimo als Markt- und Technologieführer im Bereich HLK (Heizung, Lüftung und Klima) und Gebäudeautomation. Um Kontinuität zu gewährleisten und um seinen Erfahrungsschatz weiterhin zu nutzen, wird James Furlong auch nach seiner Pensionierung Belimo als Senior Advisor zur Verfügung stehen. In dieser Funktion wird er die strategische Initiative Rechenzentren der Gruppe unterstützen. Sein anhaltendes Engagement unterstreicht, wie sehr ihm der Erfolg der Organisation am Herzen liegt. Der Verwaltungsrat und das gesamte Belimo-Team möchten James Furlong bereits heute für seinen Einsatz, seine visionären Führungsqualitäten und sein einflussreiches Wirken während der letzten zehn Jahre herzlich danken. Sein Vermächtnis von Exzellenz und Innovation wird die Zukunft von Belimo weiterhin prägen. Die Suche nach einer Nachfolge für James Furlong als Leiter des Konzernbereichs Amerika und Mitglied der Konzernleitung hat bereits begonnen, wobei sowohl interne als auch externe Personen in Betracht gezogen werden. Eine Bekanntgabe erfolgt zu gegebener Zeit. Die Belimo Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2023 einen Umsatz von CHF 859 Millionen aus und zählte mehr als 2'300 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Kontakt Lars van der Haegen +41 43 843 65 12 Termine Publikation Umsatzzahlen 2024 20. Januar 2025 Publikation Geschäftsbericht 2024 / Medien- und Finanzanalystenkonferenz

24. Februar 2025 Generalversammlung 2025 24. März 2025





Ende der Medienmitteilungen