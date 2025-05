Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.05.2025The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.05.2025ISIN Name Ticker1 CH0012221716 ABB Ltd. ABJ2 CH0012138605 Adecco Group AG ADI13 CH0432492467 Alcon AG 2U34 CH0110240600 Arbonia AG ANGA5 CH1101098163 BELIMO Holding AG 8RJ6 CH0012410517 Bâloise Holding AG BLON7 CH0012142631 Clariant AG CLRN8 CH0210483332 Compagnie Financière Richemont SA RITN9 CH0030170408 Geberit AG GBRA10 CH0010645932 Givaudan SA GIN11 CH0466642201 Helvetia Holding AG HVXA12 CH0012214059 Holcim Ltd. HLBN13 CH0102484968 Julius Baer Gruppe AG JGE14 CH0325814116 Kuros Biosciences AG YTSN15 CH0025238863 Kühne + Nagel International AG KNIA16 CH0025751329 Logitech International S.A. LTEC17 CH0013841017 Lonza Group AG LO318 CH0038863350 Nestlé S.A. NESR19 CH0012005267 Novartis AG NOT20 CH0024608827 Partners Group Holding AG P2H21 CH0018294154 PSP Swiss Property AG P7S22 CH0012032113 Roche Holding AG RHO23 CH0024638212 Schindler Holding AG SHR24 CH1256740924 SGS S.A. SUV25 CH0435377954 SIG Group AG 1YQA26 CH0418792922 Sika AG SIKA27 CH0012549785 Sonova Holding AG PHBN28 CH1175448666 Straumann Holding AG QS5129 CH0014852781 Swiss Life Holding AG SLW30 CH0008038389 Swiss Prime Site AG SU1N31 CH0126881561 Swiss Re AG SR932 CH0008742519 Swisscom AG SWJ33 CH0010675863 Swissquote Group Holding S.A. 1SQ34 CH0012100191 Tecan Group AG TEN35 CH0012453913 Temenos AG TE8N36 CH0012255151 The Swatch Group AG UHR37 CH0244767585 UBS Group AG 0UB38 CH0311864901 VAT Group AG 19V39 CH0011075394 Zurich Insurance Group AG ZFIN