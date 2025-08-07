Der Zusammenschluss der Schweizer Versicherer Baloise und Helvetia hat eine wichtige Hürde genommen. Die EU-Kommission hat diese Woche bekanntgegeben, dass sie der Fusion zustimmt. Negative Folgen für den Binnenmarkt sieht die Kommission keine. Die Europäische Kommission hat der Fusion der beiden Schweizer Versicherer Baloise und Helvetia zur Helvetia Baloise Holding AG zugestimmt. Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass die angemeldete Transaktion keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwerfe, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
